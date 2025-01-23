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Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич

23 января
2025 год

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23 января 2025
22 января в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась премьера нового фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» — байопика о знаменитом художнике и скульпторе Амедео Модильяни с Риккардо Скамарчо и Аль Пачино в главных ролях. Среди гостей премьеры были Дмитрий Дибров, Глафира Тарханова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Лариса Вербицкая, Ольга Ломоносова, Иван Макаревич, Марина Ворожищева, Диана Милютина и многие другие.

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Полина и Дмитрий Дибровы

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Глафира Тарханова

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Мариэтта Цигаль-Полищук и Ольга Ломоносова

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Иван Макаревич

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Лариса Вербицкая

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Марина Ворожищева

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Юрий Быков

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Владимир Канухин с мамой

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Анастасия Гребенкина

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Ангелина Загребина

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Стася Толстая

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Диана Милютина

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Никита Дювбанов

Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич
фото: Александра Киселева

Фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия» выходит в российский прокат 30 января.

«Моди: Три дня на крыльях безумия»
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Моди: Три дня на крыльях безумия

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Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич фотографии
Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич фотографии
Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич фотографии
Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич фотографии
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