Бунтари: Дмитрий Дибров, Мариэтта Цигаль-Полищук и Иван Макаревич

Новости кино
Начались съемки второго сезона сериала о продавце обуви и его семейке
Интервью
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» и фильма «Холоп. Великолепный век» отвечает на вопросы Кино-Театр.Ру
Новости кино
В прокате с 20 февраля
Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 января, 00:40, Дом Кино
Новости кино
Премьера комедийного сериала Анны Пармас
состоится в онлайн-кинотеатре KION
Обзор сериалов
Производственный триллер, автором идеи которого выступил предприниматель Владимир Потанин
Лайфстайл
Актриса 6 лет не снималась в кино
Новости кино
Студия Eclypse также занимается экранизацией «Берсерка»
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