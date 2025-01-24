90-летняя Джуди Денч рассказала
, что её зрение ухудшилось настолько, что она больше не может ходить на светские мероприятия одна.
«Со мной всегда кто‑то будет. Теперь мне приходится это делать, потому что я плохо вижу и могу на что‑то наткнуться или упасть»
, — сказала она. В 2012 году актрисе диагностировали возрастную макулярную дегенерацию. В 2023 году Джуди Денч потеряла
возможность читать сценарии, а из-за её фотографической памяти запоминать реплики на слух ей гораздо сложнее.
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