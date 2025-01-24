что почитать?

Правильный финал «Атаки титанов»: фанаты показали, как должна была закончиться сага

«Я на перемотке!»: Есть только миг, за него и держись

В прокате с 20 февраля

«Виват, императрица!»: Анна Михалкова и Ольга Лерман в трейлере исторического фильма «Екатерина Великая»

Лайфстайл

«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме

Актриса познакомилась с ним только в 13 лет