Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я могу во что‑нибудь врезаться или упасть»: Джуди Денч рассказала об ухудшении зрения

24 января
2025 год

Лайфстайл >>
24 января 2025
90-летняя Джуди Денч рассказала, что её зрение ухудшилось настолько, что она больше не может ходить на светские мероприятия одна.

«Я могу во что‑нибудь врезаться или упасть»: Джуди Денч рассказала об ухудшении зрения

«Со мной всегда кто‑то будет. Теперь мне приходится это делать, потому что я плохо вижу и могу на что‑то наткнуться или упасть», — сказала она. В 2012 году актрисе диагностировали возрастную макулярную дегенерацию. В 2023 году Джуди Денч потеряла возможность читать сценарии, а из-за её фотографической памяти запоминать реплики на слух ей гораздо сложнее.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джуди Денч почти потеряла зрение
Джуди Денч теряет зрение
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Джуди Денч

фотографии >>
«Я могу во что‑нибудь врезаться или упасть»: Джуди Денч рассказала об ухудшении зрения фотографии
«Я могу во что‑нибудь врезаться или упасть»: Джуди Денч рассказала об ухудшении зрения фотографии
«Я могу во что‑нибудь врезаться или упасть»: Джуди Денч рассказала об ухудшении зрения фотографии
«Я могу во что‑нибудь врезаться или упасть»: Джуди Денч рассказала об ухудшении зрения фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Фоменко
22 января ушёл из жизни актёр Владимир Фоменко.

День рождения >>

Анна Банщикова
Татьяна Казючиц
Екатерина Климова
Людмила Савельева
Андрей Тутышкин
Сергей Угрюмов
Роман Филиппов
Алексей Фокин
Ирина Шмелёва
Миша Бартон
Карин Виар
Настасья Кински
Мэттью Лиллард
Даниэль Отёй
Мишель Серро
Йохан Урб
все родившиеся 24 января >>

Афиша кино >>

Холоп. Великолепный век
комедия, приключения, фэнтези
Турция, 2024
Василий
комедия
Россия, 2025
Нормальная семья
драма, экранизация
Южная Корея, 2023
Присутствие
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Психиатрическая больница Конджиам
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2018
Что случилось осенью
драма
Франция, 2024
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Хочу сейчас
драма, молодежный фильм, триллер
Италия, 2024
Ночь в зоопарке
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, Бельгия, Канада, Индия, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram