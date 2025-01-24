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Анна Цуканова-Котт тайно вышла замуж за Михаила Врубеля

24 января
2025 год

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24 января 2025
На днях Анна Цуканова-Котт рассказала о расставании с режиссёром Александром Коттом после 18 лет брака. Пара развелась ещё год назад, но публичное заявление актриса сделала только сейчас. И, видимо, неслучайно: вчера на премьере фильма «Василий» Анна появилась в компании продюсера Михаила Врубеля. У обоих на пальцах заметили обручальные кольца.

Анна Цуканова-Котт тайно вышла замуж за Михаила Врубеля
фото: Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель

В 2021 году Михаил расстался со своей второй женой Яной Клейн через месяц после рождения их ребёнка. Яна тяжело переживала развод и делилась своими чувствами с подписчиками в социальных сетях: «Обида, злость, беспомощность, торжественные похороны своих мечт. Согласитесь, остаться одной с тремя детьми (одному из которых месяц) — это не то, о чем можно мечтать. Вообще капец как не то! Я была уверена, что наконец-то обрела свое счастье. Почему, почему жизнь так несправедлива?» — передаёт слова Яны портал Woman.ru. Теперь она признается, что по-прежнему верит в любовь и знает, что ещё встретит близкого по духу человека.

Анна Цуканова-Котт тайно вышла замуж за Михаила Врубеля
фото: Михаил Врубель с бывшей женой Яной
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№ 1
Матвей Брикун   24.01.2025 - 15:59
Увидели в какую сторону побежала после 18 лет брака. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Анна Цуканова-Котт тайно вышла замуж за Михаила Врубеля фотографии
Анна Цуканова-Котт тайно вышла замуж за Михаила Врубеля фотографии
Анна Цуканова-Котт тайно вышла замуж за Михаила Врубеля фотографии
Анна Цуканова-Котт тайно вышла замуж за Михаила Врубеля фотографии
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