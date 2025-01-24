Анна Цуканова-Котт тайно вышла замуж за Михаила Врубеля

В 2021 году Михаил расстался со своей второй женой Яной Клейн через месяц после рождения их ребёнка. Яна тяжело переживала развод и делилась своими чувствами с подписчиками в социальных сетях: «Обида, злость, беспомощность, торжественные похороны своих мечт. Согласитесь, остаться одной с тремя детьми (одному из которых месяц) — это не то, о чем можно мечтать. Вообще капец как не то! Я была уверена, что наконец-то обрела свое счастье. Почему, почему жизнь так несправедлива?» — передаёт слова Яны портал Woman.ru. Теперь она признается, что по-прежнему верит в любовь и знает, что ещё встретит близкого по духу человека.
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