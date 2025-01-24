«Моя жена начала кричать и плакать»: Юра Борисов прокомментировал свою номинацию на «Оскар»

анонс

Премьера фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия»

Каникулы в Мексике: Александр Петров, Виктория Исакова и Анна Цуканова-Котт

Актёр был убеждён, что кинематограф в упадке

Роберт Паттинсон хотел бросить актёрскую карьеру после пандемии и голливудских забастовок

23 января

«Я всю жизнь думала, что папа в командировке»: Екатерина Климова призналась, что её отец сидел в тюрьме

Актриса познакомилась с ним только в 13 лет