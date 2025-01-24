«Моя жена начала кричать и плакать»: Юра Борисов прокомментировал свою номинацию на «Оскар»

Вчера стало известно, что Юру Борисованоминировали на «Оскар» за роль второго плана в «Аноре»Шона Бэйкера. Актёр появился в телепередаче Good Morning America и рассказал, что происходило в момент, когда он узнал о номинации. В эфир Юра вышел вместе со своей семьёй — женой Анной и двумя дочками.
фото: Скриншот из эфира Good Morning America
«Эмоций много. Мне звонят и пишут, и все счастливы. Я не могу понять, что я сейчас чувствую. Я был в машине со своей семьей. Это было очень смешно: моя номинация была первой, мое имя было названо первым, и моя жена начала кричать и плакать. После этого я [не слышал] ничего, [не услышал имена] всех номинантов, потому что она кричала», – рассказал Борисов. Актёр уже поздравил свою коллегу по фильму Майки Мэдисон, которую номинировали на лучшую женскую роль. Также он удивился, что претендентов на «Оскар» объявляют, когда в Москве вечер, а в Лос-Анджелесе — пять утра.
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