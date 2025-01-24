Джастин Бальдони опубликовал видео со съёмок фильма с Блейк Лайвли, чтобы доказать свою невиновность в домогательствах

По мнению защиты режиссёра, эта съёмка должна опровергнуть все претензии Блейк. В иске актриса утверждала, что Бальдони «наклонился вперёд и медленно провёл губами от её уха вниз по шее, говоря: „Так хорошо пахнет“» во время съёмки сцены, где они медленно танцуют, тем самым нарушив границы дозволенного. Команда Бальдони опубликовала три дубля, которые, по их словам, были полностью отсняты для этой сцены: «Оба актёра явно ведут себя корректно во время сцены, с взаимным уважением и профессионализмом», — говорится в заявлении юристов.
Адвокаты Лайвли, напротив, считают, что кадры полностью подтверждают её рассказ, показывая, как она отстраняется, пока Бальдони пытается поцеловать её: «Любая женщина, которая подвергалась неуместным прикосновениям на рабочем месте, поймет, что мисс Лайвли испытывает дискомфорт. Они поймут её попытки отстраниться от нежелательных прикосновений».
На кадрах видно, что актёры спорят, как изобразить интимную сцену. В один из моментов Бальдони лезет к Блейк целоваться, а она сопротивляется: «Я думаю, мы должны разговаривать. Я думаю, будет романтичнее, если мы будем танцевать и разговаривать». Защита актрисы отметила, что поведение Бальдони было его личной инициативой «без предварительного обсуждения или согласия и без присутствия координатора по интимным сценам». Адвокаты также напомнили, что Джастин был не только партнёром Лайвли по съёмкам, но и режиссёром ленты, а значит, боссом актрисы. Саму публикацию видео бэкстейджа они назвали «ещё одним примером неэтичной попытки манипулировать общественностью».
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