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«Необходимо отстаивать собственное здоровье»: Лили Рейнхарт рассказала о борьбе с интерстициальным циститом

25 января
2025 год

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25 января 2025
Звезда сериала «Ривердейл», 28-летняя Лили Рейнхарт, опубликовала пост, в котором рассказала о борьбе с интерстициальным циститом — хроническим заболеванием, которое характеризуется болью в области малого таза и частыми позывами к мочеиспусканию.

«Необходимо отстаивать собственное здоровье»: Лили Рейнхарт рассказала о борьбе с интерстициальным циститом

Актриса также поделилась историей своей бабушки, страдающей от онкологии, и напомнила подписчикам, как важно бороться за своё здоровье: «Я решила рассказать об этом после того, как врачи месяцами игнорировали состояние моей бабушки при проявлении явных симптомов рака, и только благодаря своей настойчивости она добилась проведения анализа крови, который помог диагностировать болезнь. К тому времени рак распространился. Самое главное, что я усвоила из этого опыта, — абсолютно необходимо отстаивать собственное здоровье. Не позволяйте врачам обесценивать вашу боль».

«Необходимо отстаивать собственное здоровье»: Лили Рейнхарт рассказала о борьбе с интерстициальным циститом

2024 года стал самым сложном периодом в жизни Рейнхарт. Она долгое время искала источник своих проблем со здоровьем, изучая симптоматику аутоиммунных и воспалительных заболеваний, пока у неё не диагностировали интерстициальный цистит. Актриса хотела бы, чтобы её история вдохновила других людей бороться за свои права и здоровье.
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«Необходимо отстаивать собственное здоровье»: Лили Рейнхарт рассказала о борьбе с интерстициальным циститом фотографии
«Необходимо отстаивать собственное здоровье»: Лили Рейнхарт рассказала о борьбе с интерстициальным циститом фотографии
«Необходимо отстаивать собственное здоровье»: Лили Рейнхарт рассказала о борьбе с интерстициальным циститом фотографии
«Необходимо отстаивать собственное здоровье»: Лили Рейнхарт рассказала о борьбе с интерстициальным циститом фотографии
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