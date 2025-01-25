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«Мама не вставала из кровати годами»: Зои Салдана рассказала, как в 9 лет потеряла отца

25 января
2025 год

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25 января 2025
46-летняя Зои Салдана, звезда фильма «Эмилия Перес», получившего рекордные в этом году 13 номинаций на «Оскар», дала интервью изданию Harper's Bazaar, в котором рассказала о детстве, переезде в Доминиканскую Республику и смерти отца. Его не стало, когда актрисе было всего 9 лет.

«Мама не вставала из кровати годами»: Зои Салдана рассказала, как в 9 лет потеряла отца
фото: Зои Салдана с мамой Асалией Назарио

«Когда умер мой отец, мы все сразу перешли в режим выживания. Мы отбросили все те мелкие радости жизни, которые позволяли себе при его жизни. Помню, что моя мама красила губы красной помадой, ходила в коротких обтягивающих шортах и узких джинсах – и всегда выглядела красиво, и всегда флиртовала с отцом. А когда он умер, она не вставала с постели больше двух лет», – поделилась актриса.

«Мама не вставала из кровати годами»: Зои Салдана рассказала, как в 9 лет потеряла отца
фото: Зои Салдана и её родители

Мать Салданьи, Асалия, отправила Зои и её двух сестёр, Мариэль и Сисли, к семье в Доминиканскую Республику, а сама осталась в Нью-Йорке, так как работала на нескольких работах, чтобы прокормить детей. В Доминикане девочки увлеклись балетом и танцами. Когда Зои вернулась жить в Нью-Йорк в подростковом возрасте, она быстро нашла своё место на театральной сцене.
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«Мама не вставала из кровати годами»: Зои Салдана рассказала, как в 9 лет потеряла отца фотографии
«Мама не вставала из кровати годами»: Зои Салдана рассказала, как в 9 лет потеряла отца фотографии
«Мама не вставала из кровати годами»: Зои Салдана рассказала, как в 9 лет потеряла отца фотографии
«Мама не вставала из кровати годами»: Зои Салдана рассказала, как в 9 лет потеряла отца фотографии
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