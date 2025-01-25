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Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков

25 января
2025 год

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25 января 2025
В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера комедии «Лотерея» Сони Карпуниной. Историю о том, как двое абсолютно непохожих друг на друга мужчин оказываются втянуты в погоню за миллиардом, первыми посмотрели актёры фильма Евгений Кулик, Алексей Серебряков, Анна Михалкова, Мила Ершова и Агния Кузнецова, а также Милош Бикович, Кристина Асмус, Надя Михалкова и многие другие.

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Евгений Кулик

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Алексей Серебряков с дочерью

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Анна и Надежда Михалковы с детьми

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Агния Кузнецова

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Милош Бикович

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Кристина Асмус

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Елена Николаева

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Даниил Воробьёв

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Соня Карпунина и Клим Шипенко

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Алика Смехова

Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков
фото: Аристарх Венес

Фильм «Лотерея» выйдет в прокат 30 января.

«Лотерея»
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Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков фотографии
Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков фотографии
Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков фотографии
Миллиард на мечту: Анна Михалкова, Кристина Асмус и Алексей Серебряков фотографии
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