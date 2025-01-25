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«Я его называла "артист фигов"»: Бабушка Юры Борисова рассказала о его детстве

25 января
2025 год

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25 января 2025
Никто не расскажет о номинанте на «Оскар» лучше, чем его бабушка. Журналисты «Комсомольской правды» связались с родственницей Юры Борисова – первого российского актёра, номинированного на «Оскар», и пообщались с ней о его детстве.

«Я его называла артист фигов»: Бабушка Юры Борисова рассказала о его детстве
фото: Юра Борисов

«Юра с детства хотел был актёром. Лето он проводил у меня на даче. Обычно он выходил утром и сразу спрашивал, какая работа у него на целый день. Я ему сообщала, а в пять часов вечера, когда уже все сделает, он выходил нарядно одетый, умытый. И говорит: «Бабушка, ну я пойду». У меня всплывали мысли, что, может, ещё надо что-то сделать. Я говорю: «Куда?» А он: «На репетицию». На улице собирал большое количество детей. Ставили спектакли. Мало того, были зрители. Родители всех детей и жители близлежащих домов. Все с удовольствием смотрели их спектакли. Вот такой вот он. Честно говоря, когда он объявлял мне, что идет на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства «артист фигов». Но он не обижался, он никогда ни на кого не обижается. И я рада тому, что он выше этого», – поделилась бабушка Юры.

«Я его называла артист фигов»: Бабушка Юры Борисова рассказала о его детстве
фото: Юра Борисов с родителями и младшим братом

Она также рассказала, что часто записывала цитаты Юры: «Сыновья мои приехали на дачу, они сессию тогда сдавали, а мы с ним сидим завтракаем. И вот он сидит за столом, как обычно размышляет. У него всегда планы на день обычно были, даже на даче. А один из сыновей моих говорит: «Ну что, скучно здесь?» А я говорю: «Ну что скучать, работа есть». А Юра говорит: «Да. Что скучать? Я семью кормлю».

А по вечером я рассказывала сказки всем внукам. Сама сочиняла. И вот он лежит, представляете, три с половиной года ребёнку. Я ему рассказала про петуха. И как петух жил, цыплят своих воспитывал, ушёл на танцы и не вернулся, остался там. Закончила и говорю: «Ну всё, спи». А он молчал, молчал, наверное, с минуту. А потом говорит: «Бабушка, зачем человек на свете живёт?». Вот такой рассудительный».

«Я его называла артист фигов»: Бабушка Юры Борисова рассказала о его детстве
фото: Юра Борисов с женой Анной Шевчук

Бабушка Юры отметила, что даже сейчас, став популярным, актёр не страдает звёздной болезнью: «Он когда приезжает на дачу с женой и моими правнучками, всегда ведёт себя, как простой человек. Время у него, конечно, всегда ограничено. Приезжал когда, на улице там были люди, он подошёл, со всеми поздоровался, они удивились. Узнали, видно. А он просто поговорил с ними о бытовых делах, о жизни. Недолго, времени мало. Попрощался, извинился. Я очень рада. У него нет звёздности. У нас обычная жизнь обычных людей. В любом случае мы с ним сделаем вывод: надо продолжать работать», — сказала она.
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«Я его называла "артист фигов"»: Бабушка Юры Борисова рассказала о его детстве фотографии
«Я его называла "артист фигов"»: Бабушка Юры Борисова рассказала о его детстве фотографии
«Я его называла "артист фигов"»: Бабушка Юры Борисова рассказала о его детстве фотографии
«Я его называла "артист фигов"»: Бабушка Юры Борисова рассказала о его детстве фотографии
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