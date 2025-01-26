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«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет

26 января
2025 год

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26 января 2025
В ноябре прошлого года в рамках рекламной кампании фильма «Волшебник Изумрудного города» исполнивший роль Урфина Джюса Дмитрий Чеботарёв вышел на поле стадиона ЦСКА и нанёс символический удар перед матчем 14‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) со «Спартаком». В интервью Константину Анисимову для шоу «ОК! На связи» актёр признался, что в этот момент сбылась его заветная детская мечта.

«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет

«Благодаря профессии многие мои детские мечты исполняются. Благодаря фильму «Тренер» я поиграл в футбол на стадионе "Стэмфорд Бридж", стадионе "Краснодар" и "Арене Химки". Поднял над головой кубок России (в роли капитана команды). И всё это не сравнится никогда с тем, что я вышел на родной стадион к любимой с детства команде. Это было для меня, наверное, ну одним из важнейших событий».

«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет
фото: Дмитрий Чеботарёв и Константин Анисимов

Актёр с детства мечтал стать футболистом и вообще никогда не думал о карьере артиста. И совершенно случайно попал в артистическую среду, пытаясь сбежать от уныния и тоски. «Мне было скучно жить. Я закончил военно-морской лицей, не поехал дальше учиться в институт, работал на стройке и шпатлевал стены в спортзале какой-то школы. И понимал, что мне очень скучно и печально. Я тогда немного окунулся в КВН, а мои друзья из команды учились в Институте культуры в Хабаровске. И они были очень веселые, а я был очень грустный. Я говорю: "Ребят, почему вы такие веселые? Чем вы занимаетесь?" "Мы учимся на режиссуре". "У вас весело?" "Очень, приходи поступать".

«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет

И я от нечего делать пошёл поступил на бюджет и поступил. Что-то начало получатся. Мне очень нравилось. И потом приехал мой друг, который за год до этого уехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ, и сказал: "Поехали в Москву поступать". Я ему сказал, что я там никому не нужен. Он говорит: "Ты и здесь никому не нужен". Не поспоришь. И я поехал поступил в Москву на бюджет в Щукинский институт».
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«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет фотографии
«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет фотографии
«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет фотографии
«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет фотографии
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