«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет

«Благодаря профессии многие мои детские мечты исполняются. Благодаря фильму «Тренер» я поиграл в футбол на стадионе "Стэмфорд Бридж", стадионе "Краснодар" и "Арене Химки". Поднял над головой кубок России (в роли капитана команды). И всё это не сравнится никогда с тем, что я вышел на родной стадион к любимой с детства команде. Это было для меня, наверное, ну одним из важнейших событий».
фото: Дмитрий Чеботарёв и Константин Анисимов
Актёр с детства мечтал стать футболистом и вообще никогда не думал о карьере артиста. И совершенно случайно попал в артистическую среду, пытаясь сбежать от уныния и тоски. «Мне было скучно жить. Я закончил военно-морской лицей, не поехал дальше учиться в институт, работал на стройке и шпатлевал стены в спортзале какой-то школы. И понимал, что мне очень скучно и печально. Я тогда немного окунулся в КВН, а мои друзья из команды учились в Институте культуры в Хабаровске. И они были очень веселые, а я был очень грустный. Я говорю: "Ребят, почему вы такие веселые? Чем вы занимаетесь?" "Мы учимся на режиссуре". "У вас весело?" "Очень, приходи поступать".
И я от нечего делать пошёл поступил на бюджет и поступил. Что-то начало получатся. Мне очень нравилось. И потом приехал мой друг, который за год до этого уехал в Москву и поступил в школу-студию МХАТ, и сказал: "Поехали в Москву поступать". Я ему сказал, что я там никому не нужен. Он говорит: "Ты и здесь никому не нужен". Не поспоришь. И я поехал поступил в Москву на бюджет в Щукинский институт».
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