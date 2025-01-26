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«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар»

26 января
2025 год

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26 января 2025
В последние недели вокруг только и разговоров, что об успехе Юры Борисова и его многочисленных номинациях на западные кинонаграды. Когда стало известно о номинации на «Оскар», Никита Кологривый опубликовал в соцсетях мем с высказываниями об «Оскаре» самого Никиты, Александра Петрова и Юры Борисова.

«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар»

Сам Александр Петров в декабре прошлого года в эфире шоу "Кстати" признался, что завидует коллеге белой завистью: «Я рад за Юру. Завидую абсолютно белой завистью. Давайте Юре поаплодируем. Юра красавец, классный фильм «Анора». Юра просто лучший, и добавить тут нечего».

«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар»
фото: Юлия Пересильд

Космонавтка Юлия Пересильд назвала Юру первопроходцем: «Юра, дорогой, какой же ты молодец! Гордость! Первопроходец! Держим кулачки! Никогда еще не было повода смотреть "Оскар" с таким напряжением внутри!»

«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар»
фото: Ирина Горбачёва

Актриса Ирина Горбачёва, посмотрев выступление Юры в эфире американского шоу, поняла, что надо всё-таки продолжать учить английский. «Я начала опять учить английский язык. Почему? Ой, сколько у меня было ужасных ситуаций в аэропортах... Позорище, какие-то проблемы. После этих ситуаций я каждый раз говорила: "Ира, надо учить английский язык. Ты же понимаешь, в какой ж**е ты можешь оказаться вот так вдруг". А сейчас моя пилюля называется, знаете как? Yuriy Borisov. Юра, конгратулейшанс! Ю ар зе бест, ю ар ин май харт. Спасибо тебе, заново скачала Дуолинго. Начинаю учить английский язык. Зачем? Ну а вдруг! Ну а вдруг?»

«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар»
фото: Сарик Андреасян

Сарик Андреасян пошутил, что всё дело в причёске. «Это абсолютно фантастическая история, которая является вдохновляющей для всех русскоговорящих кинематографистов! Как когда-то Эдди Мёрфи открыл дорогу темнокожим в кино, так и Юра открыл дорогу всем нашим артистам. Не где-то там по фоне играть убийцу проституток, а по-взрослому! На первой линии! Короче, всё понятно! Надо быть лысым. Актеры, бегите стричься».

«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар»
фото: Андрей Максимов

Очевидно, что к радости коллег за Юру примешивается и зависть, что вполне нормально. Актёр Андрей Максимов честно признался, что умирает от зависти: «Что тут скажешь. Умираю от зависти и радости. Это, конечно, невероятно круто. Особенно в наше время. Юра - топ. Так. Остается теперь только одно - стать первым актёром, который эту премию получит».

«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар»
фото: Александр Кузнецов

В интервью иноагенту Антону Долину (ещё задолго до номинации Борисова на «Оскар») актёр Александр Кузнецов, всегда мечтавший сниматься на Западе, очень детально описал эмоции психически здорового актёра, наблюдающего из зрительного зала за тем, как преуспевает его коллега: «Что лукавить, это очень сложные чувства… Я с самого начала хотел сниматься на Западе и понимал, что будет сложно и долго. И я вроде как был в какой-то момент одним из немногих русских актёров, которые регулярно снимаются в международных проектах: французский фильм, датский сериал, «Фантастические твари»

«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар»
фото: Юра и пальмовая ветвь

А Юра вроде ничего и не планировал, и с разбегу туда вскочил. И я сижу в зале в Каннах и вижу, как Юра побеждает с одним фильмом. Потом с другим… Здесь надо быть откровенным с самим собой, иначе это будет нездоровая ситуация. Ты как актёр не можешь сидеть в Каннах и радоваться: «Юрец, молодец, давай! Давай ещё десять ролей, а я посижу в зале, посмотрю на тебя!» Это ненормальная история, значит, что у тебя что-то не так с головой…»

«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар»
фото: Евгений Цыганов

Евгений Цыганов, смотревший интервью с Кузнецовым, полностью согласен с его точкой зрения, но не испытывает таких чувств и по крайней мере внешне, традиционно уныл и спокоен. «По поводу успеха и номинаций на Западе — я считаю, что это разговор об удаче, которая в нашей профессии имеет место быть. Это не имеет иногда отношение ни к дару, ни к труду (я не говорю о Юре сейчас). Но что там у тебя за ангел или проводник, который тебя ведёт? Как это происходит?»
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№ 1
Киноман1985   26.01.2025 - 14:41
К марту от Борисова будет потрясывать, подташнивать, выпадать волосы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар» фотографии
«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар» фотографии
«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар» фотографии
«Начинаю учить английский»: Как Ирина Горбачёва, Евгений Цыганов и Никита Кологривый отреагировали на номинацию Борисова на «Оскар» фотографии
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