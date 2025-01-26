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«Мне мощно промыли мозг»: Дмитрий Чеботарёв рассказал, как учёба в Америке помогла ему стать востребованным артистом

26 января
2025 год

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26 января 2025
В 2025 году у Дмитрия Чеботарёва намечено минимум 7 премьер, включая рекордсмена российского бокс-офиса «Волшебника Изумрудного города», «Челюскина» и «Небесную тропу». Золотой стандарт в 7 ежегодных работ Дмитрий установил не так давно — в 2021 году, когда вышли первые заметные работы актёра: «Майор Гром: Чумной доктор», «Вампиры средней полосы» и «Контейнер».
Но этой производственной стабильности предшествовали долгие годы безработицы и истерик. Всё изменилось после поездки Чеботарёва в Америку — на учёбу к одной из самых известных голливудских коучей Иване Чаббак.

«Мне мощно промыли мозг»: Дмитрий Чеботарёв рассказал, как учёба в Америке помогла ему стать востребованным артистом

«Я так долго сидел без работы. Я шкрябал по дну, был в депрессии. С истериками, с желанием уехать обратно в Хабаровск красить спортзал школы. 6-7 лет меня никто не снимал в кино…», — вспоминает актёр в интервью Константину Анисимову.

«Мне мощно промыли мозг»: Дмитрий Чеботарёв рассказал, как учёба в Америке помогла ему стать востребованным артистом
фото: Дмитрий Чеботарёв и Елизавета Климова

Первым поворотным моментом Дмитрий считает встречу в женой, Елизаветой Климовой, которая болеет за него всем сердцем и не даёт расслабиться, конструктивно критикуя его работу с профессиональной точки зрения. А вторым важным решением было съездить поучиться в Америку.

«Мне мощно промыли мозг»: Дмитрий Чеботарёв рассказал, как учёба в Америке помогла ему стать востребованным артистом
фото: Ивана Чаббак

«Это Голливудский коуч Ивана Чаббак, которая работает с Брэдом Питтом, Шарлиз Терон, Джеймсом Франко. Её поблагодарила со сцены Хэлли Берри, когда получала «Оскар» за «Бал монстров». И вот я к ней попал и два месяца мы провели бок о бок. И она мне мощно промыла мозг и сказала, какие практические шаги мне нужно сделать, чтобы сдвинуться с мертвой точки. Я вернулся, потратил год на то, чтобы сделать то, что она посоветовала. Плюс Елизавета Сергеевна рядом. И вот так всё это и [пошло-поехало]».

«Мне мощно промыли мозг»: Дмитрий Чеботарёв рассказал, как учёба в Америке помогла ему стать востребованным артистом

«Она сказала мне, что у меня большой диссонанс между внешним и внутренним. Что я очень хорошо обучен, могу в этой профессии всё, что русская школа — это мощь, прокачан я максимально. Но внешне я выглядел как панк. У меня были длинные волосы, борода, расслабленность, вид такой как будто «все придут, сами всё дадут». Она говорит: «Нет, внутри ты готов к работе. А внешне тебе никто не поверит, что ты можешь быть надёжным, пунктуальным, тебе можно доверить большой проект. Тебе нужно внешнее привести в соответствие c внутреннbv. Постричься, переодеться и убедить всю индустрию в том, что того Дмитрия Чеботарёва больше нет, а есть новый, который готов к главным ролям. И вот год я на это потратил».

«Мне мощно промыли мозг»: Дмитрий Чеботарёв рассказал, как учёба в Америке помогла ему стать востребованным артистом
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Бал монстровВампиры средней полосыВолшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпичаКонтейнерМайор Гром: Чумной докторНебесная тропаЧелюскин. Первые

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«Мне мощно промыли мозг»: Дмитрий Чеботарёв рассказал, как учёба в Америке помогла ему стать востребованным артистом фотографии
«Мне мощно промыли мозг»: Дмитрий Чеботарёв рассказал, как учёба в Америке помогла ему стать востребованным артистом фотографии
«Мне мощно промыли мозг»: Дмитрий Чеботарёв рассказал, как учёба в Америке помогла ему стать востребованным артистом фотографии
«Мне мощно промыли мозг»: Дмитрий Чеботарёв рассказал, как учёба в Америке помогла ему стать востребованным артистом фотографии
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