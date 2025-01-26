Кристин Дэвис рассказала, как один "очень успешный актёр" взял у неё деньги в долг и перестал отвечать на звонки

59-летняя звезда сериала «Секс в большом городе» Кристин Дэвис
в эфире нового эпизода своего подкаста "Are You a Charlotte?"
Вспомнила поучительную историю о мужчине и деньгах.
Давным-давно, в середине 90-х Кристин встречалась с одним очень талантливым, но очень бедным актёром. Ну то есть как встречалась… «Я сходила на одно свидание с безработным актёром, который сейчас очень успешен. Он был очень талантливый. Я была у него дома и там всё было по классике: электричество вот-вот отключат за неуплату. Повсюду валяются уведомления о неоплаченных счетах»
. Ко всему прочему, безумно талантливый безработный актёр разбил свой мотоцикл и ему не на чем было добираться до собеседований. В общем, всё было очень печально, и Кристин в приступе жалости решила ему помочь и спросила, может ли она одолжить ему денег.
Оказалось, что этот порыв гуманизма был чудовищной ошибкой. После того, как Дэвис одолжила своему приятелю сумму в 5000$ (которую была с благодарностью принята), талантливый безработный актёр моментально перестал отвечать на её звонки.
«Я думала: да какого хрена? Так что я даже поехала к нему домой и барабанила в дверь — и его собака подала голос. И я не могла понять — он дома и прикидывается, что его нет? Или как?»
Денег своих актриса так и не увидела. Но и имя неблагонадёжного актёра называть не стала. Сказав лишь, что сейчас он успешен, женат, воспитывает детей и живёт за городом. Поэтому слушатели принялись вспоминать, с кем ей приписывали роман в 90-х, совершенно забыв, что свидание было всего одно.
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