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«Автор не помнит, как их написал»: Дмитрий Чеботарёв издал сказки своей дочери

27 января
2025 год

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27 января 2025
В семье актёров Дмитрия Чеботарёва и Елизаветы Климовой подрастают двое детей: 7-летняя Иванна и 2-летний Кай. И у юной Иванны уже есть даже книга сказок, которую Дмитрий издал в дружественном издательстве "Bubble" осенью прошлого года. Уникальность этой книги, по словам актёра, состоит в том, что автор не помнит, как её написал.

«Автор не помнит, как их написал»: Дмитрий Чеботарёв издал сказки своей дочери
фото: Дмитрий с дочерью Иванной

«Она эти сказки сочиняла в возрасте до 3 лет. В какой-то момент мы прочитали ей все детские книги, которые у нас были дома. Она их все выучила наизусть и ей стало скучно. Она говорит: «Давайте придумывайте мне сказки перед сном». И мы с Елизаветой Сергеевной каждый вечер придумывали сказку, в которой должна была быть мораль и добро побеждало зло. В какой-то момент я за…В общем, я сказал: «Иваш, а давай так: одну сказку я тебе, а одну ты мне». И она начала бомбить. Ну вот, например, одна сказка, которая вошла в книгу: «Был у белочки друг. У друга не было ног. У друга не было коленок. У друга не было живота. У друга не было груди. У друга не было рук. У друга не было плеч. У друга не было шеи. У друга не было головы. В общем, не было друга у белочки». И вот такое она начала генерировать. И я подумал, а запишу-ка я в заметочки. Может, что-то я с этим сделаю.

«Автор не помнит, как их написал»: Дмитрий Чеботарёв издал сказки своей дочери

После 3 лет она начала смотреть мультики и появлялись уже интеграции других сюжетов в её сказки. Она могла такие кроссоверы и спин-оффы замешивать: «Золошку» с «Буратино». Но это уже не были её оригинальные сказки. Потом она начала заниматься рисованием, и я педагогу по рисованию дал эти сказки и говорю: нарисуйте с ней картинки к ним. Она нарисовала иллюстрации ко всем сказкам. И потом я Роме Каткову из издательства "Bubble" (которое издает комиксы про «Майора Грома») говорю: «Слушай, у меня есть такая идея, может, поможешь советом? Я не знаю, куда с этим сунуться». А он говорит: «Давай к нам. У нас есть детский сегмент», — рассказал Дмитрий в интервью Константину Анисимову.
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«Автор не помнит, как их написал»: Дмитрий Чеботарёв издал сказки своей дочери фотографии
«Автор не помнит, как их написал»: Дмитрий Чеботарёв издал сказки своей дочери фотографии
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