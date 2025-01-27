«Подростки — самые жестокие люди»: Ангелина Стречина об ужасном периоде своей жизни и комплексах

28-летняя актриса Ангелина Стречина
стала героиней нового выпуска проекта «вМесте»
, для которого рассказала о своём детстве, родителях и проблемах, с которыми сталкиваются подростки. Вспоминая о своём подростковом периоде, актриса призналась, что это было самое ужасное время в её жизни. Несмотря на любящую атмосферу в семье и чутких родителей, Ангелина чувствовала себя одинокой и непонятой.
«Я очень боюсь, когда у меня появятся дети, этого подросткового периода. Жутко боюсь. Подростки — самые жестокие люди, мне кажется. И самые ранимые. У меня замечательная семья, родители, у нас отличные отношения. И родители прилагали все усилия, чтобы мы были на одной волне. Папа читал «Сумерки» в то время, когда я их читала. Родители были с 8 утра до 10 вечера на работе, а папа находил время, чтобы читать то, что читаю я, чтобы понять, о чём я думаю».
«Когда ты подросток, тебе важно, чтобы тебя оценили в школе и в коллективе. Но я не попадала в круг людей, которых считают классными. Я из обычной семьи, у меня не было крутой одежды, телефона, я была правильная девочка. Особенно тяжело в старшей школе, когда ты превращаешься в девушку, это сложный период гормонального перехода. У тебя всё меняется. Первое, что у меня выросло — это брови. У меня была почти монобровь и надо мной смеялись мальчики. И были другие нюансы. Подростки жестокие же, они найдут над чем посмеяться.
У меня был случай. Я когда что-то сильно стараюсь сделать, я начинаю пыхтеть. Помню контрольная по математике, и тут со мной никто не садится. А это так страшно сидеть на контрольной одному. И я кого-то попросила со мной сесть, он уже собирался это сделать, как одна девочка сказал «Не садись со Стречиной, она пыхтит». И все засмеялись. У меня потом долго был этот комплекс и я многие годы старалась дышать ртом».
Школа, по опыту Стречиной, это страшное место, в котором тебя все ненавидят по умолчанию. «Я росла в атмосфере любви дома. И тут ты попадаешь в мир, где тебя все ненавидят просто так, просто потому что вы подростки и вы в принципе друг друга ненавидите. И ты такая вся открытая, а тебя припечатывают».
По словам актрисы, её подростковый возраст сильно затянулся до 20 с лишним лет, но не сойти с колеи ей очень помогала постоянная занятость. «Не знаю, как я вышла из этого возраста, но помогло то, что я всегда была занята. Ты приходишь весь в переживаниях, но надо ложиться спать, потому что рано вставать. Днём тебе некогда переживать, потому что ты занят: танцы, музыкалка, балет, английский, уроки, а там уже и спать пора. Это был тяжёлый период»
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