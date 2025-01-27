«Думала, что буду украшением богатого мужа»: Ангелина Стречина рассказала, как родители помогли ей поверить в себя

В интервью для проекта «вМесте»
актриса Ангелина Стречина
откровенно рассказала о своих подростковых комплексах
, отношениях с родителями и о том, как стадное чувство и низкая самооценка заставили её поверить в удачное замужество, как единственный вариант самореализации. К счастью, у Ангелины на редкость внимательные и терпеливые родители, которые умеют слушать и задавать правильные вопросы.
«У нас была тенденция: если ты не из обеспеченной семьи, то надо хорошо выйти замуж и всё будет прекрасно. А я реально думала, что так и должно быть. В старших классах за мной ухаживали ребята, и у одного была машина. Мне было приятно, что все знают, что у него есть машина. И я даже шутила, что я выйду замуж за богатого человека и буду рядом как украшение. И папа как-то услышал это. И говорит: «А ты чего в себя так не веришь, что ты чего-то можешь добиться? Ты не хочешь? Ты хочешь от кого-то зависеть, чтобы тебе говорили, что делать и как жить? А сама?» Помню, я сначала разозлилась. Но перебесившись, я уже из спортивного интереса подумала, что вообще-то я могу».
Сейчас-то актриса верит в то, что «если ты хочешь, то можешь собрать себя в кучу и перетащить туда, куда тебе надо»
. Но до этой простой идеи Ангелине пришлось доходить чужим умом. Помогла не только мотивационная речь от папы, но и «волшебный пендель» от мамы. После окончания вуза Ангелина вернулась из общежития к родителям в Подольск и впала в анабиоз.
«Меня не взяли в театр, а если ты не поступаешь в театр — ты лох. И я сижу дома, я — никто, звать меня никак и я никому не нужна. И я просто сидела в своей комнате и просто смотрела вперёд, как выключенный компьютер. Мотивации — ноль. Три месяца сидела, ни с кем не общалась. И в один день мама подходит и говорит: «Мне всё это надоело. Что дальше?». Помню, я разозлилась, подумала, ну что ей от меня надо, мне плохо. Она мне говорит: «Что ты хочешь?» И я от балды сказала: «Самолёт хочу свой частный». Она не ушла. Говорит: «Хорошо. И как его получить?» «Мне нужно много денег». «Хорошо. А что для этого надо делать?» «Много работать». «А для этого что нужно?» «Ну чтобы меня утверждали в кино». «А для этого что нужно?» Я начала уже заводиться: «Ну ходить на кастинги!» «А для этого что нужно?» А на кастингах первый этап — это общение с режиссёром или с кастинг-директором, а потом тебя уже зовут на пробы. Я говорю: «Ну классно пообщаться на пробах, чтобы я понравилась и меня позвали дальше!» «А для этого что нужно?» «Ну для этого я должна круто разбираться в кино, быть уверенной в себе!» «Ну вот сиди и занимайся этим», сказала мама и вышла из комнаты. Я сначала выбесилась. А потом сижу и думаю: «У тебя куча времени, никто тебе не мешает взять и заняться собой». После этого я стала сниматься нон-стоп»
.
обсуждение >>