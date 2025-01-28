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«Я рисую аниме»: Ангелина Стречина о хобби, которого долго стыдилась

28 января
2025 год

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28 января 2025
В интервью для проекта «вМесте» звезда фильма «Любовь Советского Союза» Ангелина Стречина рассказала о своих подростковых комплексах, ошибочных убеждениях, а также о своём необычном хобби, которого она долгое время стеснялась.

«Я рисую аниме»: Ангелина Стречина о хобби, которого долго стыдилась

«Я до сих пор не выкладываю это в сети — я рисую аниме. Купила курсы [по рисованию в этой технике]. Просто одним днём поняла, что я хочу это делать. Сначала я очень стеснялась, что я смотрю аниме. Реакции были такие: «Что? Тебе сколько лет? Тебе больше заняться нечем?» Вместо того, чтобы образовываться, ходить на спектакли, я в свободное время смотрю аниме или читаю что-то об этом. Рисую. Ну это моя жизнь. Мне это нравится. Надо иногда освобождать место для того, что ты хочешь, и отказаться от того, что тебе не нужно, что тебе навязали».

«Я рисую аниме»: Ангелина Стречина о хобби, которого долго стыдилась

В феврале актрисе исполнится 29 лет, она востребована в профессии, многие её мечты сбылись. Но карьерный успех отъедает массу времени от простых удовольствий вроде отдыха или того же рисования. «Есть большие мечты, но про них я могу думать только, когда мне хорошо и спокойно. А сейчас мне плохо, я очень устала от вечной гонки. От вечного «а про что я, собственно?» Я просто хочу побыть с собой и делать то, что я хочу. Это такая мелочь. Но почему-то я каждый день борюсь за то, что я хочу. Я хочу поехать отдыхать и прям борюсь за это. В нынешних реалиях, когда я востребованная актриса (спасибо большое, что это так) я выкраиваю часы, чтобы побыть с семьёй».
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«Я рисую аниме»: Ангелина Стречина о хобби, которого долго стыдилась фотографии
«Я рисую аниме»: Ангелина Стречина о хобби, которого долго стыдилась фотографии
«Я рисую аниме»: Ангелина Стречина о хобби, которого долго стыдилась фотографии
«Я рисую аниме»: Ангелина Стречина о хобби, которого долго стыдилась фотографии
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