Евгений Цыганов признался, что не верил в успех «Мастера и Маргариты»

Фильм «Мастер и Маргарита»
, собравший в прокате более 1 миллиарда рублей и вызвавший переполох во всех пузырях соцсетей, удостоился
на премии кинокритиков «Белый слон» признания в шести номинациях. В частности, за лучший сценарий, лучшую работу художника и лучшую роль второго плана. Исполнившая роль Маргариты Юлия Снигирь
коротко прокомментировала победу: «Назло врагам»
. Намекнув, очевидно, на многочисленные попытки отменить, наказать
и что-нибудь ещё
такое сделать с режиссёром фильма Михаилом Локшиным
.
Оглушительный зрительский успех фильма резко контрастирует с тихим бойкотом в индустрии. Фильм, например, не представлен ни в одной номинации главной российской кинопремии «Золотой орёл», на что указал исполнивший роль Мастера Евгений Цыганов в недавнем интервью для ForbesTalk
. «Как мы знаем, на «Золотом орле» нет ни в одной номинации «Мастера и Маргариты». Странно. Неужели нельзя отметить работу ни одного художника или композитора? Ну хотя бы поставить их в шорт-лист? Ну нет и нет».
Сам актёр честно признался, что не верил в успех фильма. «Я в него так не верил. Насколько он произошёл, что такое можно сдвинуть. Приходит Миша Локшин и говорит: «Вот смотри, вот такая штанга 240 кило, хочу поднять. Что думаешь?» Надорвёшься. Как это всё взлетит? А взяло и взлетело. Там можно придираться: ах, это не совсем по роману, ах у Бортко были артисты, а здесь эх. Но взлетело и ещё как».
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