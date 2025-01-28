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Евгений Цыганов признался, что не верил в успех «Мастера и Маргариты»

28 января
2025 год

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28 января 2025
Фильм «Мастер и Маргарита», собравший в прокате более 1 миллиарда рублей и вызвавший переполох во всех пузырях соцсетей, удостоился на премии кинокритиков «Белый слон» признания в шести номинациях. В частности, за лучший сценарий, лучшую работу художника и лучшую роль второго плана. Исполнившая роль Маргариты Юлия Снигирь коротко прокомментировала победу: «Назло врагам». Намекнув, очевидно, на многочисленные попытки отменить, наказать и что-нибудь ещё такое сделать с режиссёром фильма Михаилом Локшиным.

Евгений Цыганов признался, что не верил в успех «Мастера и Маргариты»

Оглушительный зрительский успех фильма резко контрастирует с тихим бойкотом в индустрии. Фильм, например, не представлен ни в одной номинации главной российской кинопремии «Золотой орёл», на что указал исполнивший роль Мастера Евгений Цыганов в недавнем интервью для ForbesTalk. «Как мы знаем, на «Золотом орле» нет ни в одной номинации «Мастера и Маргариты». Странно. Неужели нельзя отметить работу ни одного художника или композитора? Ну хотя бы поставить их в шорт-лист? Ну нет и нет».

Евгений Цыганов признался, что не верил в успех «Мастера и Маргариты»

Сам актёр честно признался, что не верил в успех фильма. «Я в него так не верил. Насколько он произошёл, что такое можно сдвинуть. Приходит Миша Локшин и говорит: «Вот смотри, вот такая штанга 240 кило, хочу поднять. Что думаешь?» Надорвёшься. Как это всё взлетит? А взяло и взлетело. Там можно придираться: ах, это не совсем по роману, ах у Бортко были артисты, а здесь эх. Но взлетело и ещё как».
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Евгений Цыганов признался, что не верил в успех «Мастера и Маргариты» фотографии
Евгений Цыганов признался, что не верил в успех «Мастера и Маргариты» фотографии
Евгений Цыганов признался, что не верил в успех «Мастера и Маргариты» фотографии
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