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«Люди вообще плохо разбираются в законе»: Риз Уизерспун рассказала, как её приняли за адвоката в суде

28 января
2025 год

Лайфстайл >>
28 января 2025
Риз Уизерспун прославилась благодаря своей роли в комедии «Блондинка в законе», где она сыграла легкомысленную, но очень целеустремлённую девушку, решившую получить юридическое образование в Гарварде. И оказалось, что не только в России общество путает актёра с его персонажем. В эфире шоу Грэма Нортона актриса рассказала о забавном случае, произошедшем с ней на настоящем суде, в котором она участвовала в качестве присяжной.

«Люди вообще плохо разбираются в законе»: Риз Уизерспун рассказала, как её приняли за адвоката в суде

«Это было уже после выхода «Блондинки в законе», примерно 7 лет спустя. Меня вызвали в суд в качестве присяжной. Это было в Беверли-Хиллз. Суд длился 2 недели, заседания проходили каждый день. Это было какое-то не очень серьёзное дело про укус собаки. И когда мы, присяжные, отправились на обсуждение вердикта в отдельный кабинет, кто-то сказал «Ок, кто будет председателем?» И все единогласно указали на меня.

«Люди вообще плохо разбираются в законе»: Риз Уизерспун рассказала, как её приняли за адвоката в суде

«Да почему я?!», — спрашиваю. И все такие: «Ну ты же училась на юридическом». И я говорю: «Ребят, я вас расстрою — я не училась на юридическом. Я даже колледж не закончила. Я просто играла адвоката в кино». Но это не помешало им назначить меня председателем.

«Люди вообще плохо разбираются в законе»: Риз Уизерспун рассказала, как её приняли за адвоката в суде

В тот раз я поняла, что люди в принципе не очень хорошо разбираются в законе. И если вас выбрали присяжным в суде, пожалуйста, исполните этот долг. Потому что там творятся нехорошие вещи. Например, можно услышать такое: «Я думаю, она виновна, потому что мне не нравится, как она выглядит». А дело там было вот в чём: у обвиняемой была собака, которая укусила соседку. Но был нюанс: укушенная вмешалась в драку между собаками. А делать этого не стоит. Нам с детства говорят: не лезь к дерущимся собакам! А эта женщина полезла, собака её цапнула, и женщина подала в суд на хозяйку».
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«Люди вообще плохо разбираются в законе»: Риз Уизерспун рассказала, как её приняли за адвоката в суде фотографии
«Люди вообще плохо разбираются в законе»: Риз Уизерспун рассказала, как её приняли за адвоката в суде фотографии
«Люди вообще плохо разбираются в законе»: Риз Уизерспун рассказала, как её приняли за адвоката в суде фотографии
«Люди вообще плохо разбираются в законе»: Риз Уизерспун рассказала, как её приняли за адвоката в суде фотографии
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