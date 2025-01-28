Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега

На смену Неделе мужской моды
в Париже пришла Неделя высокой моды, в рамках которой уже прошли показы весенних кутюрных коллекций Dior и Schiaparelli. В первых рядах, традиционно занимаемых звездными гостями, царило унылое ахроматическое единодушие. В чёрно-серой массе гостей показа Dior можно было разглядеть Аню Тейло-Джой
, Элизабет Дебики
, Памелу Андерсон
, Наоми Скотт
, Дженну Ортегу
и Александру Даддарио
. А на показе Schiaparelli побывали белоснежные Наталья Водянова
, Келли Разерфорд
и Реджина Кинг
. Очень не хватало Ренаты Литвиновой
, зато была Ида Галич
, которую заподозрили в беременности только потому, что она положила руку под живот, позируя фотографам
.
фото: Аня Тейлор-Джой на показе Dior
фото: Александра Даддарио на показе Dior
фото: Памела Андерсон на показе Dior
фото: Наоми Скотт на показе Dior
фото: Дженна Ортега на показе Dior
фото: Элизабет Дебики на показе Dior
фото: Наталья Водянова на показе Schiaparelli фото: Ида Галич на показе Schiaparelli
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