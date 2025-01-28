Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега

28 января
2025 год

Лайфстайл >>
28 января 2025
На смену Неделе мужской моды в Париже пришла Неделя высокой моды, в рамках которой уже прошли показы весенних кутюрных коллекций Dior и Schiaparelli. В первых рядах, традиционно занимаемых звездными гостями, царило унылое ахроматическое единодушие. В чёрно-серой массе гостей показа Dior можно было разглядеть Аню Тейло-Джой, Элизабет Дебики, Памелу Андерсон, Наоми Скотт, Дженну Ортегу и Александру Даддарио. А на показе Schiaparelli побывали белоснежные Наталья Водянова, Келли Разерфорд и Реджина Кинг. Очень не хватало Ренаты Литвиновой, зато была Ида Галич, которую заподозрили в беременности только потому, что она положила руку под живот, позируя фотографам.

Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега
фото: Аня Тейлор-Джой на показе Dior

Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега
фото: Александра Даддарио на показе Dior

Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега
фото: Памела Андерсон на показе Dior

Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега
фото: Наоми Скотт на показе Dior

Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега
фото: Дженна Ортега на показе Dior

Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега
фото: Элизабет Дебики на показе Dior

Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега
фото: Наталья Водянова на показе Schiaparelli

Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега
фото: Ида Галич на показе Schiaparelli
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Неделя моды в Париже: Одри Тоту, Роберт Паттинсон и Кэти Холмс
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекНеделя модыстиль
персоны
Памела АндерсонНаталья ВодяноваИда ГаличАлександра ДаддариоЭлизабет ДебикиДева КассельЛетиция КастаРеджина КингНикола КокланКамилла КоттенРэффи КэссидиФилиппина ЛеруаРената ЛитвиноваДженна ОртегаКелли РазерфордНаоми СкоттАня Тейлор-ДжойНадя Терешкевич

фотографии >>
Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега фотографии
Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега фотографии
Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега фотографии
Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Булатов
27 января ушёл из жизни актёр Алексей Булатов.
Александр Анисимов
27 января ушёл из жизни режиссёр Александр Анисимов.
Игорь Янковский
26 января ушёл из жизни актёр Игорь Янковский.
Игорь Ромащенко
26 января ушёл из жизни актёр, режиссёр Игорь Ромащенко.

День рождения >>

Ольга Кабо
Алексей Консовский
Павел Кормунин
Павел Крайнов
Надежда Маркина
Александр Пашутин
Людмила Полякова
Лариса Руснак
Константин Соловьёв
Марселу Антони
Лючия Бозе
Анна Бонаюто
Элайджа Вуд
Марта Келлер
Харли Джейн Козак
Юрген Цартманн
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Москва слезам не верит
мелодрама
СССР, 1979
Агния
драма, сказка
Россия, 2024
Что скрывает Ирэн?
военный фильм, драма, экранизация
Канада, Польша, 2023
Астрал. Проклятие мёртвых
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Моди: Три дня на крыльях безумия
биография, драма, исторический фильм, комедия
Италия, Великобритания, Венгрия, 2024
Братья по нотам
комедия
Франция, 2024
Оборотень
драма, фильм ужасов
Франция, Бельгия, Саудовская Аравия, 2024
Разбитые сердца
драма, комедия, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Франция, 2024
Самый ценный груз
драма, исторический фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Симона и мистер Скунс
комедия, семейное кино
Канада, 2024
Стеклодув
драма
Испания, Канада, Литва, Пакистан, США, Филиппины, Южная Корея, 2024
Школа магических зверей. Загадка волшебного леса
приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram