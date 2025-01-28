Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега

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Актёр обчистил шоу на 250 тысяч фунтов стерлингов

28 января

«Люди вообще плохо разбираются в законе»: Риз Уизерспун рассказала, как её приняли за адвоката в суде

Актриса однажды участвовала в суде в качестве присяжной