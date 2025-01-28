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Стивен Фрай выиграл рекордную сумму в «Кто хочет стать миллионером?»

28 января
2025 год

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28 января 2025
Актёр, писатель и патентованный интеллектуал Стивен Фрай стал первым звёздным гостем за всю историю существования шоу «Кто хочет стать миллионером», выигравшим самый большой денежный приз. Фрай унёс с шоу £250 тысяч (это больше 30 млн рублей).

Стивен Фрай выиграл рекордную сумму в «Кто хочет стать миллионером?»

Актёр намеревался выиграть и £500 тысяч, но не смог ответить на вопрос: «Какая из этих кавер-песен дольше всего оставалась в топ-40 Великобритании после того, как оригинальная версия впервые попала в чарты?». Правильный ответ, если что, «Fast Car» от Jonas Blue.

Стивен Фрай выиграл рекордную сумму в «Кто хочет стать миллионером?»

Зрители шоу были в восторге от ответов Фрая, блеснувшего обширными познаниями в разных сферах. Ведь артист не только давал правильные ответы, но и подкреплял их исторической справкой.
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№ 1
Евгения Вячеславовна Н. (Старый Оскол)   28.01.2025 - 15:51
:'D Аплодисменты! читать далее>>
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Стивен Фрай выиграл рекордную сумму в «Кто хочет стать миллионером?» фотографии
Стивен Фрай выиграл рекордную сумму в «Кто хочет стать миллионером?» фотографии
Стивен Фрай выиграл рекордную сумму в «Кто хочет стать миллионером?» фотографии
Стивен Фрай выиграл рекордную сумму в «Кто хочет стать миллионером?» фотографии
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