Рената Литвинова и Изабель Юппер посетили награждение Демны Гвасалии Орденом Искусств

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Карина Мындровская и Ян Ильвес застряли в лифте в мелодраме «Надя»

Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», сиквел «Мортал Комбат» и еще 8 адаптаций игр 2025 года

«Мне было скучно жить»: Дмитрий Чеботарёв о решении поступить на режиссёрский факультет

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Разврат, кураж и натюрморт: Модильяни, Ренуар и еще семь фильмов про художников, живших в Париже

Живопись и жизнь, сбивающие с ног — к выходу фильма «Моди. Три дня на крыльях безумия»