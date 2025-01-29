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Рената Литвинова и Изабель Юппер посетили награждение Демны Гвасалии Орденом Искусств

29 января
2025 год

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29 января 2025
На днях в Париже креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия был удостоен звания кавалера Ордена искусств и литературы за выдающийся вклад в культуру. На торжественной церемонии награждения присутствовали его давние музы Рената Литвинова и Изабель Юппер.

Рената Литвинова и Изабель Юппер посетили награждение Демны Гвасалии Орденом Искусств
фото: Министр культуры Франции Рашида Дати, Демна Гвасалия и Изабель Юппер

Юппер, которая также является амбассадаром Balenciaga с 2023 года, похвалила дизайнера за то, что он «взял моду, этот мир, часто наполненный правилами и традициями, нарушил его и, в некотором смысле, перевернул с ног на голову». Она подчеркнула, что грузинское воспитание Демны по-прежнему имеет первостепенное значение: «Его корни присутствуют во всем, что он делает. В его взгляде на мир, понимании борьбы, идентичности и даже юмора. Его может вдохновлять как банальное, так и монументальное. Он превращает забытое, заброшенное в нечто возвышенное. Демна никогда не колебался, рискуя, бросая вызов существующему положению вещей или решая сложные проблемы нашего мира. Его работа смелая, бесстрашная и, прежде всего, очень аутентичная. Благодаря своим проектам он дал голос огромному количеству людей и доказал, что мода может быть силой перемен, средством общения и, да, даже формой протеста», — заявила актриса.

Рената Литвинова и Изабель Юппер посетили награждение Демны Гвасалии Орденом Искусств
фото: Рената Литвинова

Также дизайнера поздравила Рената Литвинова, которая пришла на награждение в кожаном тренче и с сумкой Balenciaga: «Наверное, впервые орден Искусств был прикреплён к рваной майке: нарушитель спокойствия, перевернувший мир моды, не может быть иным», – подписала она ролик с церемонии.
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Рената Литвинова и Изабель Юппер посетили награждение Демны Гвасалии Орденом Искусств фотографии
Рената Литвинова и Изабель Юппер посетили награждение Демны Гвасалии Орденом Искусств фотографии
Рената Литвинова и Изабель Юппер посетили награждение Демны Гвасалии Орденом Искусств фотографии
Рената Литвинова и Изабель Юппер посетили награждение Демны Гвасалии Орденом Искусств фотографии
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