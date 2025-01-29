Анастасия Грибова развелась с Фёдором Федотовым

В декабре 2023-го Грибова ушла от Федотова и подала на развод. Актёр не дал своего согласия и, по словам Анастасии, даже грозился выгнать её вместе с маленькой дочерью из дома. И вот, спустя год, суд официально расторг их союз: «Есть повод выпить игристого! Я обняла юриста и расплакалась. Всё. Всё, ребята. Этот день принёс освобождение. Друзья, спасибо каждому за поддержку весь этот сложнейший год», – написала актриса в своих социальных сетях, однако позже удалила публикацию. Сам Федотов скандал не комментировал.
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