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Селену Гомес призвали депортировать за ролик, в котором она жалеет мигрантов

29 января
2025 год

Лайфстайл >>
29 января 2025
Селена Гомес оказалась в центре скандала после того, как опубликовала ролик, в котором со слезами на глазах рассуждала о несправедливой миграционной политике нового президента США Дональда Трампа. После его вступления на пост в стране прошли рейды по поиску нелегалов: действия президента раскритиковали за разлучение семей, атаки на мигрантов, ожидающих решение о получении рабочей визы, и возможную расовую подоплёку. Селена имеет мексиканские корни, поэтому не стала молчать.

Селену Гомес призвали депортировать за ролик, в котором она жалеет мигрантов

«Просто хотела сказать, что мне очень жаль. На мой народ нападают, даже на детей. Я не понимаю. Мне очень жаль. Я бы хотела что‑то сделать, но не могу. Не знаю, что делать. Обещаю, я попробую все способы», — сказала Гомес в слезах.

После публикации артистка столкнулась с волнами критики: одним не понравилось, что она защищает людей, которые нелегально оказались в стране, другие посчитали, что таким эмоциональным роликом Селена решила привлечь к себе внимание. Часть пользователей посчитала, что певица задумалась о мексиканцах слишком поздно. Также ей припомнили съёмки в мюзикле «Эмилия Перес», в котором многие увидели стереотипное изображение жителей Мексики. В фильме актриса произносит реплики на испанском, хотя не владеет языком на уровне носителя. Своё возмущение выразил и республиканский политик Шон Паркер. Бывший кандидат в сенаторы предложил депортировать Гомес. Куда именно её стоило вывезти, он не уточнил.

Пост от политика вызвал у артистки смех: «Ох, мистер Паркер. Спасибо за шутку и угрозу», – написала она. Однако после шквала негативных комментариев Гомес всё-таки удалила ролик: «Видимо, демонстрировать сочувствие людям — это не окей», — написала она.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   29.01.2025 - 20:14
Пусть потом кормит их за свои деньги и в случае изнасилования местных детей решает все проблемы. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Селену Гомес призвали депортировать за ролик, в котором она жалеет мигрантов фотографии
Селену Гомес призвали депортировать за ролик, в котором она жалеет мигрантов фотографии
Селену Гомес призвали депортировать за ролик, в котором она жалеет мигрантов фотографии
Селену Гомес призвали депортировать за ролик, в котором она жалеет мигрантов фотографии
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