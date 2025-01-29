Селену Гомес призвали депортировать за ролик, в котором она жалеет мигрантов

Селена Гомес
оказалась в центре скандала после того, как опубликовала ролик, в котором со слезами на глазах рассуждала о несправедливой миграционной политике нового президента США Дональда Трампа
. После его вступления на пост в стране прошли рейды по поиску нелегалов: действия президента раскритиковали за разлучение семей, атаки на мигрантов, ожидающих решение о получении рабочей визы, и возможную расовую подоплёку. Селена имеет мексиканские корни, поэтому не стала молчать.
«Просто хотела сказать, что мне очень жаль. На мой народ нападают, даже на детей. Я не понимаю. Мне очень жаль. Я бы хотела что‑то сделать, но не могу. Не знаю, что делать. Обещаю, я попробую все способы»
, — сказала Гомес в слезах.
После публикации артистка столкнулась с волнами критики: одним не понравилось, что она защищает людей, которые нелегально оказались в стране, другие посчитали, что таким эмоциональным роликом Селена решила привлечь к себе внимание. Часть пользователей посчитала, что певица задумалась о мексиканцах слишком поздно. Также ей припомнили съёмки в мюзикле «Эмилия Перес»
, в котором многие увидели стереотипное изображение жителей Мексики. В фильме актриса произносит реплики на испанском, хотя не владеет языком на уровне носителя. Своё возмущение выразил и республиканский политик Шон Паркер. Бывший кандидат в сенаторы предложил депортировать Гомес. Куда именно её стоило вывезти, он не уточнил.
Пост от политика вызвал у артистки смех: «Ох, мистер Паркер. Спасибо за шутку и угрозу»
, – написала она. Однако после шквала негативных комментариев Гомес всё-таки удалила ролик: «Видимо, демонстрировать сочувствие людям — это не окей»
, — написала она.
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