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Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова

29 января
2025 год

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29 января 2025
28 января в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера масштабного исторического экшена «Злой город» режиссёра и продюсера Константина Буслова. Первыми фильм об обороне Козельска во время Монгольского нашествия посмотрели актёры картины Алексей Гуськов, Александр Метёлкин, Максим Белбородов, Полина Чернышова, Владимир Любимцев и Сергей Баталов.

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Алексей Гуськов и Лидия Вележева

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Александр Метёлкин

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Максим Белбородов и Зоя Бербер

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Полина Чернышова

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Владимир Любимцев с женой

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Сергей Баталов

Также среди гостей показа были Андрей Мерзликин, Дмитрий Дюжев, Олеся Судзиловская, Алсу, Яна Чурикова и многие другие.

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Андрей Мерзликин

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Дмитрий Дюжев

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Олеся Судзиловская

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Яна Чурикова

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Алсу

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Александр Горбатов

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Маргарита Аброськина и Олег Гаас

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Вадим Галыгин

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Екатерина Вуличенко

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Марина Ворожищева и Илья Ермолов

Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова
фото: Виктория Маслова

Фильм «Злой город» в широком прокате с 30 января.

«Злой город». Трейлер №2
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