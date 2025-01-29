Оборона: Алексей Гуськов, Дмитрий Дюжев и Яна Чурикова

28 января в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась светская премьера масштабного исторического экшена «Злой город»
режиссёра и продюсера Константина Буслова
. Первыми фильм об обороне Козельска во время Монгольского нашествия посмотрели актёры картины Алексей Гуськов
, Александр Метёлкин
, Максим Белбородов
, Полина Чернышова
, Владимир Любимцев
и Сергей Баталов
.
фото: Алексей Гуськов и Лидия Вележева
фото: Александр Метёлкин
фото: Максим Белбородов и Зоя Бербер
фото: Полина Чернышова
фото: Владимир Любимцев с женой
фото: Сергей Баталов
Также среди гостей показа были Андрей Мерзликин
, Дмитрий Дюжев
, Олеся Судзиловская
, Алсу
, Яна Чурикова
и многие другие.
фото: Андрей Мерзликин
фото: Дмитрий Дюжев
фото: Олеся Судзиловская
фото: Яна Чурикова
фото: Алсу
фото: Александр Горбатов
фото: Маргарита Аброськина и Олег Гаас
фото: Вадим Галыгин
фото: Екатерина Вуличенко
фото: Марина Ворожищева и Илья Ермолов
Фильм «Злой город» в широком прокате с 30 января.
фото: Виктория Маслова
«Злой город». Трейлер №2
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