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Настю Ивлееву заподозрили в беременности

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3 января 2025
Настю Ивлееву заподозрили в беременности после того, как она поделилась новогодними фотографиями с мужем Филиппом Бегаком. Одной из первых предположение высказала блогер Айза.

Настю Ивлееву заподозрили в беременности

«Я думаю, что Настя ждёт малыша. Хоть бы, хоть бы! Она мне говорила, что не очень тяготеет к детям. Но всё меняется», — написала она в своих соцсетях. Всё дело в том, что на новогодних фотографиях, на которых Настя позирует вместе с мужем, её грудь больше, чем была до этого. Версии о том, почему это произошло, появились разные: одни решили, что дело в корсете, другие — что Настя сделала пластическую операцию. Одной из самых популярных вероятных причин стала беременность артистки. Учитывая внезапную свадьбу и фотографии из монастырей в социальных сетях, рождение ребёнка могло бы стать логичным продолжением развития событий после «голой» вечеринки в жизни Насти.

Настю Ивлееву заподозрили в беременности
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обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   3.01.2025 - 17:35
Странное семейство. Быстрый брак, теперь ребенок. Как началось так и кончится. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Настю Ивлееву заподозрили в беременности фотографии
Настю Ивлееву заподозрили в беременности фотографии
Настю Ивлееву заподозрили в беременности фотографии
Настю Ивлееву заподозрили в беременности фотографии
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