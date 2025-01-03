Настю Ивлееву
заподозрили в беременности после того, как она поделилась новогодними фотографиями с мужем Филиппом Бегаком
. Одной из первых предположение высказала блогер Айза
.
«Я думаю, что Настя ждёт малыша. Хоть бы, хоть бы! Она мне говорила, что не очень тяготеет к детям. Но всё меняется»
, — написала она в своих соцсетях. Всё дело в том, что на новогодних фотографиях, на которых Настя позирует вместе с мужем, её грудь больше, чем была до этого. Версии о том, почему это произошло, появились разные: одни решили, что дело в корсете, другие — что Настя сделала пластическую операцию. Одной из самых популярных вероятных причин стала беременность артистки. Учитывая внезапную свадьбу
и фотографии из монастырей в социальных сетях, рождение ребёнка могло бы стать логичным продолжением развития событий после «голой» вечеринки
в жизни Насти.
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