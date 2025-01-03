Максим Виторган поделился фотографиями с новой возлюбленной

52-летний Максим Виторган
опубликовал фотографии с новой возлюбленной, тем самым впервые представив её публике.
«За секунду до первого удара Нового года... Хорошо, что ты нашлась»
, — подписал он снимок. Избранницей актёра оказалась Анна Короткова
, о которой известно немного. Также пара не раскрывает, как и когда они познакомились. Поклонники Виторгана нашли на странице Коротковой снимки, датированные сентябрём прошлого года, на которых девушка запечатлена с мужчиной, скрывающим своё лицо, но по силуэту похожим на Виторгана. Поэтому можно предположить, что пара встречается как минимум четыре месяца.
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