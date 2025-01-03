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Максим Виторган поделился фотографиями с новой возлюбленной

3 января
2025 год
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3 января 2025
52-летний Максим Виторган опубликовал фотографии с новой возлюбленной, тем самым впервые представив её публике.

Максим Виторган поделился фотографиями с новой возлюбленной

«За секунду до первого удара Нового года... Хорошо, что ты нашлась», — подписал он снимок. Избранницей актёра оказалась Анна Короткова, о которой известно немного. Также пара не раскрывает, как и когда они познакомились. Поклонники Виторгана нашли на странице Коротковой снимки, датированные сентябрём прошлого года, на которых девушка запечатлена с мужчиной, скрывающим своё лицо, но по силуэту похожим на Виторгана. Поэтому можно предположить, что пара встречается как минимум четыре месяца.

Максим Виторган поделился фотографиями с новой возлюбленной
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№ 1
Андрей (Омск)   3.01.2025 - 17:34
В Новый год с новой девушкой. Что может быть лучше. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Максим Виторган поделился фотографиями с новой возлюбленной фотографии
Максим Виторган поделился фотографиями с новой возлюбленной фотографии
Максим Виторган поделился фотографиями с новой возлюбленной фотографии
Максим Виторган поделился фотографиями с новой возлюбленной фотографии
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