Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брэд Питт
и Анджелина Джоли
достигли соглашения и официально развелись после восьми лет судебных тяжб. Об этом сообщает
Page Six со ссылкой на адвоката актрисы.
«Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с Брэдом Питтом. Вместе с детьми она покинула их с мужем общий дом и с тех пор посвятила себя поиску мира и исцеления для своей семьи. Это лишь часть продолжающегося процесса, начавшегося восемь лет назад. Честно говоря, Анжелина измотана, но ей стало легче от того, что с этим вопросом покончено»
, — заявил юрист. По информации издания, знаменитости официально оформили развод 30 декабря.
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