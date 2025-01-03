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Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

3 января
2025 год
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3 января 2025
Брэд Питт и Анджелина Джоли достигли соглашения и официально развелись после восьми лет судебных тяжб. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на адвоката актрисы.

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

«Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с Брэдом Питтом. Вместе с детьми она покинула их с мужем общий дом и с тех пор посвятила себя поиску мира и исцеления для своей семьи. Это лишь часть продолжающегося процесса, начавшегося восемь лет назад. Честно говоря, Анжелина измотана, но ей стало легче от того, что с этим вопросом покончено», — заявил юрист. По информации издания, знаменитости официально оформили развод 30 декабря.
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Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись фотографии
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись фотографии
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись фотографии
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись фотографии
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