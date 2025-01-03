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3 января 2025
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Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
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3 января 2025
Новый год наступил, и многие знаменитости поспешили обновить социальные сети: праздничными семейными фотосессиями, снимками из отпуска или с домашних пижамных вечеринок. Собрали самые яркие новогодние фото звёзд:
Юлии Пересильд
,
Кристины Асмус
,
Александра Петрова
,
Ксении Собчак
,
Ирины Безруковой
,
Алексея Чадова
,
Риз Уизерспун
и многих других.
фото: Мария, Юлия и Анна Пересильд
фото: Анна и Мария Пересильд
фото: Кристина Асмус с дочкой
фото: Кристина Асмус
фото: Александр Петров с женой
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак
фото: Ирина Безрукова
фото: Алексей Чадов и Лейсан Галимова
фото: Катерина Шпица с мужем
фото: Максим Галкин* и Алла Пугачёва
фото: Зепюр Прилучная-Брутян и Павел Прилучный
фото: Леон Кемстач
фото: Леон Кемстач
фото: Риз Уизерспун
фото: Хилари Дафф
фото: София Вергара
фото: Настя Ивлеева с мужем
фото: Максим Виторган с новой возлюбленной
*Признан в РФ иноагентом.
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