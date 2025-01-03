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Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров

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3 января 2025
Новый год наступил, и многие знаменитости поспешили обновить социальные сети: праздничными семейными фотосессиями, снимками из отпуска или с домашних пижамных вечеринок. Собрали самые яркие новогодние фото звёзд: Юлии Пересильд, Кристины Асмус, Александра Петрова, Ксении Собчак, Ирины Безруковой, Алексея Чадова, Риз Уизерспун и многих других.

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Мария, Юлия и Анна Пересильд

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Анна и Мария Пересильд

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Кристина Асмус с дочкой

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Кристина Асмус

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Александр Петров с женой

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Ирина Безрукова

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Алексей Чадов и Лейсан Галимова

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Катерина Шпица с мужем

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Максим Галкин* и Алла Пугачёва

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Зепюр Прилучная-Брутян и Павел Прилучный

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Леон Кемстач

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Леон Кемстач

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Риз Уизерспун

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Хилари Дафф

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: София Вергара

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Настя Ивлеева с мужем

Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров
фото: Максим Виторган с новой возлюбленной

*Признан в РФ иноагентом.
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Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров фотографии
Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров фотографии
Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров фотографии
Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров фотографии
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