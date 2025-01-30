Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис

30 января
2025 год

Лайфстайл >>
30 января 2025
С 23 января по 2 февраля в городе Парк-сити, в штате Юта проходит американский фестиваль независимого кино «Сандэнс». Уже состоялись премьеры таких фильмов, как «Опус», «Поцелуй женщины-паука», «День Питера Худжара», «Вместе», «Омаха», «Свет» и других картин, актёров и гостей которых можно было увидеть на красной дорожке. Среди них были Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи, Джульетт Льюис, Ребекка Холл, Наташа Лионн, Элисон Бри и Джош О'Коннор.

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Дженнифер Лопес

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Хлоя Севиньи

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Айо Эдебири

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Джульетт Льюис

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Кэри Маллиган и Том Басден

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Ребекка Холл

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Наташа Лионн

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Оливия Колман

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Лили Глэдстоун

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Элисон Бри

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Сара Джессика Паркер

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Джош О'Коннор

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Бенедикт Камбербэтч

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Дэйв Франко

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Лили Рейнхарт

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Рэйчел Сеннотт

Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис
фото: Синтия Эриво
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Элисон БриЛили ГлэдстоунМолли ГордонБенедикт КамбербэтчОливия КолманЛоган ЛерманНаташа ЛионнДженнифер ЛопесДжулиет ЛьюисКэри Ханна МаллиганДилан О'БрайенДжош О'КоннорСара Джессика ПаркерЛили РейнхартХлоя СевиньиКаллум ТёрнерДэйв ФранкоРебекка ХоллАйо ЭдебириСинтия ЭривоБоуэн Янг
фильмы
Опус

фотографии >>
Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис фотографии
Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис фотографии
Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис фотографии
Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Клара Шевцова
29 января ушла из жизни оперная певица Клара Шевцова.
Станислав Щукин
29 января ушёл из жизни артист Станислав Щукин.
Владимир Арро
28 января ушёл из жизни драматург, сценарист Владимир Арро.
Борис Улитин
28 января ушёл из жизни актёр Борис Улитин.
Алексей Булатов
27 января ушёл из жизни актёр Алексей Булатов.

День рождения >>

Валерия Астапова
Юрий Волков
Ирина Гордина
Роман Грохольский
Антон Даниленко
Иван Купреенко
Сергей Малишевский
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Уилмер Вальдеррама
Эйса Гонсалес
Эльза Мартинелли
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Москва слезам не верит
мелодрама
СССР, 1979
Агния
драма, сказка
Россия, 2024
Чёртов камень
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Снег в моем дворе
драма
Грузия, Россия, 2024
Что скрывает Ирэн?
военный фильм, драма, экранизация
Канада, Польша, 2023
Астрал. Проклятие мёртвых
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Моди: Три дня на крыльях безумия
биография, драма, исторический фильм, комедия
Италия, Великобритания, Венгрия, 2024
Братья по нотам
комедия
Франция, 2024
Злой город
боевик, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Оборотень
драма, фильм ужасов
Франция, Бельгия, Саудовская Аравия, 2024
Разбитые сердца
драма, комедия, мелодрама, молодежный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Франция, 2024
Самый ценный груз
драма, исторический фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен