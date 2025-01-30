Сандэнс-2025: Дженнифер Лопес, Хлоя Севиньи и Джульетт Льюис

С 23 января по 2 февраля в городе Парк-сити, в штате Юта проходит американский фестиваль независимого кино «Сандэнс». Уже состоялись премьеры таких фильмов, как «Опус»
, «Поцелуй женщины-паука»
, «День Питера Худжара»
, «Вместе»
, «Омаха»
, «Свет»
и других картин, актёров и гостей которых можно было увидеть на красной дорожке. Среди них были Дженнифер Лопес
, Хлоя Севиньи
, Джульетт Льюис
, Ребекка Холл
, Наташа Лионн
, Элисон Бри
и Джош О'Коннор
.
фото: Дженнифер Лопес
фото: Хлоя Севиньи
фото: Айо Эдебири
фото: Джульетт Льюис
фото: Кэри Маллиган и Том Басден
фото: Ребекка Холл
фото: Наташа Лионн
фото: Оливия Колман
фото: Лили Глэдстоун
фото: Элисон Бри
фото: Сара Джессика Паркер
фото: Джош О'Коннор
фото: Бенедикт Камбербэтч
фото: Дэйв Франко
фото: Лили Рейнхарт
фото: Рэйчел Сеннотт фото: Синтия Эриво
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