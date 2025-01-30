«Я был ленивым»: Билл Мюррей признался, что не искал работу в последние годы

Билл Мюррей
признался, что в последние годы не проявлял инициативы в поисках актёрской работы. У него нет агента, поэтому проекты приходится искать самому. Об этом пишет
Variety.
«Я был ленивым. У меня больше нет агента, так что я не первый человек, о котором думают люди, когда дело доходит до студийных фильмов. Только в последний год, занимаясь этими [инди-фильмами], во мне вновь проснулся интерес к поиску материала. Я жил жизнью окуня… ждал, когда на меня что‑нибудь свалится. Если что‑то попадет мне в рот, я это съем»
, — рассказал Мюррей на кинофестивале «Сандэнс» во время разговора с критиком Элвисом Митчеллом
.
Карьера актёра была приостановлена из-за инцидента
на съёмочной площадке фильма «Быть смертным» в апреле 2022 года, когда молодая ассистентка обвинила Мюррея в неподобающем поведении. Съёмки картины так и не возобновились.
обсуждение >>