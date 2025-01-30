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Экоактивисты сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер

30 января
2025 год

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30 января 2025
Участники организации Just Stop Oil, выступающей против климатических изменений, провели очередную акцию. Они вышли на сцену лондонского театра Друри-Лейн во время показа спектакля по пьесе Уильяма Шекспира «Буря», когда там выступала актриса Сигурни Уивер. В руках они держали плакат, на котором было написало: «Более 1,5 градуса — это глобальное кораблекрушение».

Экоактивисты сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер
фото: Сигурни Уивер в спектакле «Буря»

Сигурни Уивер сразу же увели за кулисы. Зрители встретили протестующих неодобрительным свистом, но были и те, кто их поддержал. Надпись на плакате связана с последними данными Всемирной метеорологической организации, которая установила, что 2024 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, а глобальная температура впервые поднялась выше целевого показателя на 1,5 градуса. Это не первая акция Just Stop Oil. Ранее они успели облить супом картину «Подсолнухи» Ван Гога и расписать оранжевой краской могилу Чарльза Дарвина в Лондоне.

Экоактивисты сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер
фото: Активисты Just Stop Oil на сцене театра
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Экоактивисты сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер фотографии
Экоактивисты сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер фотографии
Экоактивисты сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер фотографии
Экоактивисты сорвали спектакль с участием Сигурни Уивер фотографии
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