Мерил Стрип проделала дыру в заборе, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе

75-летней Мерил Стрип
пришлось прорезать в заборе огромную дыру, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе
. Об этом рассказал
её племянник Эйб Стрип
в статье для New York Magazine.
«По всему городу были разосланы приказы об эвакуации. Моя тётя Мерил Стрип получила приказ об эвакуации 8 января, но когда она попыталась уехать, то обнаружила, что на её подъездную дорожку упало большое дерево, перегородив единственный выход. Решив выбраться, она одолжила у соседа кусачки, вырезала в заборе, который делила с соседями с другой стороны, дыру размером с машину и проехала через их двор, чтобы сбежать»
, — написал он.
Мартин Шорт
, возлюбленный Стрип и её партнёр по сериалу «Убийства в одном здании»
, тоже спасался бегством. Он взял семейные фотоальбомы и поехал по шоссе Тихоокеанского побережья, однако он обнаружил, что выезды из его района перекрыты: «Он остался в своей машине, и ему потребовалось больше часа, чтобы преодолеть расстояние, которое обычно занимает пять минут. Другие бросили свои машины и пошли пешком. Небо потемнело, превратив день в ночь»
, — написал племянник Стрип.
обсуждение >>