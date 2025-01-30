Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мерил Стрип проделала дыру в заборе, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе

30 января
2025 год

Лайфстайл >>
30 января 2025
75-летней Мерил Стрип пришлось прорезать в заборе огромную дыру, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе. Об этом рассказал её племянник Эйб Стрип в статье для New York Magazine.

Мерил Стрип проделала дыру в заборе, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе

«По всему городу были разосланы приказы об эвакуации. Моя тётя Мерил Стрип получила приказ об эвакуации 8 января, но когда она попыталась уехать, то обнаружила, что на её подъездную дорожку упало большое дерево, перегородив единственный выход. Решив выбраться, она одолжила у соседа кусачки, вырезала в заборе, который делила с соседями с другой стороны, дыру размером с машину и проехала через их двор, чтобы сбежать», — написал он.

Мартин Шорт, возлюбленный Стрип и её партнёр по сериалу «Убийства в одном здании», тоже спасался бегством. Он взял семейные фотоальбомы и поехал по шоссе Тихоокеанского побережья, однако он обнаружил, что выезды из его района перекрыты: «Он остался в своей машине, и ему потребовалось больше часа, чтобы преодолеть расстояние, которое обычно занимает пять минут. Другие бросили свои машины и пошли пешком. Небо потемнело, превратив день в ночь», — написал племянник Стрип.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Чудо не связано с высшими силами»: Ксения Собчак о том, почему уцелели дома Стивена Спилберга и Тома Хэнкса во время пожара в Калифорнии
«Она не успела выбраться»: Дженнифер Гарнер потеряла подругу во время пожара в Калифорнии
Лос-Анджелес в огне: Алексей Воробьев, Мэнди Мур и Дженни Гарт эвакуировались из своих домов
Пэрис Хилтон, Марк Хэмилл и Джеймс Вудс лишились своих домов из-за пожаров
Поиск по меткам
Катастрофы
персоны
Мерил СтрипМартин Шорт
фильмы
Убийства в одном здании

фотографии >>
Мерил Стрип проделала дыру в заборе, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе фотографии
Мерил Стрип проделала дыру в заборе, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе фотографии
Мерил Стрип проделала дыру в заборе, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе фотографии
Мерил Стрип проделала дыру в заборе, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Василий Каменецкий
30 января ушёл из жизни актёр Василий Каменецкий.
Михаил Герцман
30 января ушёл из жизни композитор Михаил Герцман.
Инна Волянская
29 января трагически погибла фигуристка Инна Волянская.
Клара Шевцова
29 января ушла из жизни оперная певица Клара Шевцова.
Станислав Щукин
29 января ушёл из жизни артист Станислав Щукин.
Владимир Арро
28 января ушёл из жизни драматург, сценарист Владимир Арро.
Борис Улитин
28 января ушёл из жизни актёр Борис Улитин.
Алексей Булатов
27 января ушёл из жизни актёр Алексей Булатов.

День рождения >>

Валерия Астапова
Юрий Волков
Ирина Гордина
Роман Грохольский
Антон Даниленко
Иван Купреенко
Сергей Малишевский
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Уилмер Вальдеррама
Эйса Гонсалес
Эльза Мартинелли
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Москва слезам не верит
мелодрама
СССР, 1979
Злой город
боевик, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Агния
драма, сказка
Россия, 2024
Чёртов камень
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Снег в моем дворе
драма
Грузия, Россия, 2024
Самый ценный груз
драма, исторический фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Что скрывает Ирэн?
военный фильм, драма, экранизация
Канада, Польша, 2023
Астрал. Проклятие мёртвых
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Моди: Три дня на крыльях безумия
биография, драма, исторический фильм, комедия
Италия, Великобритания, Венгрия, 2024
Братья по нотам
комедия
Франция, 2024
Каяра: Путь судьбы
детский фильм, приключения, семейное кино
Перу, 2025
Лотерея
комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram