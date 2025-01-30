Мерил Стрип проделала дыру в заборе, чтобы спастись от пожара в Лос-Анджелесе

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Сказки, анимадок, сай-фай, куклы, маслом по стеклу — для всех возрастов и на любой вкус

Креативный директор Balenciaga и его музы

Неделя моды в Париже: Ида Галич, Аня Тейлор-Джой и Дженна Ортега

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Разврат, кураж и натюрморт: Модильяни, Ренуар и еще семь фильмов про художников, живших в Париже

Живопись и жизнь, сбивающие с ног — к выходу фильма «Моди. Три дня на крыльях безумия»