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«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США

31 января
2025 год

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31 января 2025
В свои 22 года Марк Эйдельштейн успел стать звездой по обе стороны Атлантики. В России его знают по сериалу «Монастырь», сновиденческим фильмам Романа Михайлова («Надо снимать фильмы о любви», «Жар-птица») и фантастическому блокбастеру «Сто лет тому вперёд». А во всём мире — по номинированному на «Оскар» фильму Шона Бэйкера «Анора», в котором он сыграл сына русского олигарха, прожигающего свою юность в Штатах. Марк стал героем нового номера Harper's Bazaar и рассказал в интервью о своих впечатлениях от работы в Америке (как отметили в издании, в перерывах между съёмками он коротал время за чтением книг по философии).

«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США

Сейчас актёр разрывается между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом, следуя насыщенному графику пресс-тура «Аноры», и работает над проектами, которые, возможно, способны изменить взгляд людей на мир: «Когда я окончил школу и поступил в университет, я понял, что можно что-то показать творчески, и это — пусть на секунду, минуту, час, день или даже всю жизнь — может изменить человека. Я просто пытаюсь улучшить мир с помощью искусства, потому что верю, что у художников есть способность изменить все в одно мгновение», — рассказал Марк.

«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США

Актёр с детства мечтал увидеть океан, и благодаря «Аноре» ему это удалось: «Я прикоснулся к океану и почувствовал его энергию. С детства это было моей мечтой. Теперь я счастлив, что могу дважды в месяц ездить к океану, видеть его, касаться воды. Раньше это казалось невозможным. Леса, горы — я их знаю, но океан был для меня чем-то неизведанным».

Процесс съёмок с исполнительницей главной роли в «Аноре» Майки Мэдисон Марк вспоминает с особенной теплотой: «Честно говоря, это было похоже на сказку. Мы были в особняке на Брайтон-Бич, в Лас-Вегасе или на Кони-Айленде — это особенные места, и переживать моменты там всем вместе было удивительно. Мы были вместе в этой истории, а в сказке, подобной этой, невозможно быть одному. У тебя всегда есть кто-то, с кем ты можешь идти рука об руку, и для меня таким человеком была Майки».

«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США

«Сейчас, путешествуя с «Анорой», я поражаюсь, как много удивительных людей я встречаю: художники, писатели, режиссеры, актеры — целый мир. Раньше мой мир был маленьким, уютным. Это был мой дом, и я его любил, но он был ограничен. А теперь кажется, что я открываю для себя новый мир на огромной карте. Возможно, этот опыт и эту энергию я вложу в своего следующего персонажа».

На вопрос журналистов, верит ли Марк в «американскую мечту», он ответил: «Да, но она недостижима. Фраза «американская мечта» знакома всем. Я слышал о ней с десяти лет. Но мне кажется, что в этом фильме показано: единой американской мечты не существует, потому что нет одной мечты для всех. У каждого должна быть своя».

Личная мечта Марка — приехать в Америку с семьёй, познакомить их с Шоном Бейкером, его женой и Майки Мэдисон: «Мы сядем в машину и будем кататься по Калифорнии. Я хочу сниматься в фильмах разных стран, и мы с семьей отправимся в большое путешествие по миру, знакомясь с невероятными людьми искусства. Для меня это прекрасно».
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«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США фотографии
«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США фотографии
«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США фотографии
«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США фотографии
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