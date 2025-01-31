«У каждого человека должна быть своя мечта»: Марк Эйдельштейн поделился впечатлениями о США

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Иван Колесников и Сергей Жарков продолжат службу в «Первом отделе» 3 февраля

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Разврат, кураж и натюрморт: Модильяни, Ренуар и еще семь фильмов про художников, живших в Париже

Живопись и жизнь, сбивающие с ног — к выходу фильма «Моди. Три дня на крыльях безумия»