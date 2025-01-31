«Опека может навредить ребёнку»: Наталья Бочкарёва раскритиковала матерей, отказавшихся от личных интересов

44-летняя Наталья Бочкарёва
, многодетная мама, в шоу Алины Кайзер раскритиковала
женщин, которые отказались от личных интересов после рождения ребёнка.
Бочкарёва считает, что самое страшное в материнстве – это жертвенность, когда женщины отказываются от своих интересов в пользу ребенка: «Это внутренняя подмена ценностей – я прикрываюсь воспитанием детей, прикрываюсь ребёнком, что я не хочу развиваться, не хочу ничего с собой делать, потому что у меня ребёнок. Это как, образно говоря, многие считают, что беременность – это болезнь. Это всё идёт оттуда: "Ой, я не должна двигаться, я не должна работать, я должна просто лежать". Ну и лежи девять месяцев и обрастай жиром»
, — высказалась Наталья. Она добавила, что женщину будет ждать крах, когда ребёнок вырастет и она останется одна:«Говорить, что «я в них вложила, воспитала»… Дети не обязаны сидеть с никчёмной мамой, которая сама приняла такое решение»
, — заявила артистка и посоветовала женщинам заниматься собой, ходить к психологу и постоянно искать себя.
После этого актриса столкнулась с волной хейта, поэтому решила прояснить свою позицию: «Друзья, на днях наткнулась на нелепую статью, где был опубликован некорректный материал, все мои слова были преподнесены неправильно! Я сама мама троих детей, я ценю и уважаю материнство и поэтому хочу высказаться на эту тему. Я ни в коем случае не осуждаю женщин, посвятивших себя и своё время детям, я не согласна с излишней опекой, которая может навредить личности ребёнка в будущем»
, — написала Наталья в своем блоге.
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