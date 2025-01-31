Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ханде Эрчел впервые побывала в Москве

31 января
2025 год

Лайфстайл >>
31 января 2025
Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел впервые побывала в Москве. Актриса заселилась в пятизвёздочный отель неподалеку от Красной площади. Об этом передают журналисты Super.

Ханде Эрчел впервые побывала в Москве

В том же отеле остановился и турецкий актёр Барыш Ардуч. Он и Ханде прибыли в Россию, чтобы представить фильм «Оставь это ветру», в котором исполнили главные роли. Во время разговора с журналистами Ханде призналась, что мечтает познакомиться с одним русским актёром: «У меня пока не было возможности посмотреть, но я уверена, что российские фильмы популярны и хорошего качества. Я слышала, что есть какой-то очень молодой актёр Юрий Борисов, я хотела бы ознакомиться с его творчеством».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   31.01.2025 - 18:16
Потихоньку турецкое кино становится все популярней, вот уже поехали не последние актеры. Дальше стоит ожидать большего, совместное кино. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
персоны
Барыш АрдучЮра БорисовХанде Эрчел
фильмы
Оставь это ветру

фотографии >>
Ханде Эрчел впервые побывала в Москве фотографии
Ханде Эрчел впервые побывала в Москве фотографии
Ханде Эрчел впервые побывала в Москве фотографии
Ханде Эрчел впервые побывала в Москве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Зобнин
31 января ушёл из жизни актёр Анатолий Зобнин.
Василий Каменецкий
30 января ушёл из жизни актёр Василий Каменецкий.
Михаил Герцман
30 января ушёл из жизни композитор Михаил Герцман.
Инна Волянская
29 января трагически погибла фигуристка Инна Волянская.
Клара Шевцова
29 января ушла из жизни оперная певица Клара Шевцова.
Станислав Щукин
29 января ушёл из жизни артист Станислав Щукин.
Владимир Арро
28 января ушёл из жизни драматург, сценарист Владимир Арро.
Борис Улитин
28 января ушёл из жизни актёр Борис Улитин.

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Вера Глаголева
Алексей Грибов
Евгений Дрёмин
Пётр Коршунков
Алексей Нилов
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Керри Вашингтон
Минни Драйвер
Энтони ЛаПалья
Келли Линч
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
Вилли Шраде
все родившиеся 31 января >>

Афиша кино >>

Москва слезам не верит
мелодрама
СССР, 1979
Злой город
боевик, драма, исторический фильм
Россия, 2025
Чёртов камень
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Агния
драма, сказка
Россия, 2024
Снег в моем дворе
драма
Грузия, Россия, 2024
Самый ценный груз
драма, исторический фильм, экранизация
Бельгия, Франция, 2024
Что скрывает Ирен?
военный фильм, драма, экранизация
Канада, Польша, 2023
Астрал. Проклятие мёртвых
драма, триллер, фильм ужасов
Индонезия, 2024
Моди: Три дня на крыльях безумия
биография, драма, исторический фильм, комедия
Италия, Великобритания, Венгрия, 2024
Братья по нотам
комедия
Франция, 2024
Каяра: Путь судьбы
детский фильм, приключения, семейное кино
Перу, 2025
Лотерея
комедия
Россия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен