Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел
впервые побывала в Москве. Актриса заселилась в пятизвёздочный отель неподалеку от Красной площади. Об этом передают
журналисты Super.
В том же отеле остановился и турецкий актёр Барыш Ардуч
. Он и Ханде прибыли в Россию, чтобы представить фильм «Оставь это ветру»
, в котором исполнили главные роли. Во время разговора с журналистами Ханде призналась, что мечтает познакомиться с одним русским актёром: «У меня пока не было возможности посмотреть, но я уверена, что российские фильмы популярны и хорошего качества. Я слышала, что есть какой-то очень молодой актёр Юрий Борисов, я хотела бы ознакомиться с его творчеством»
.
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