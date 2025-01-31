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Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева

31 января
2025 год

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31 января 2025
30 января состоялась премьера романтической комедии «Оставь это ветру», на которую из солнечной Турции прилетели исполнители главных ролей Барыш Ардуч и Ханде Эрчел. В основе сюжета — история любви двух противоположностей: целеустремлённой бизнесвумен и беззаботного сёрфера, живущего одним днём. Среди гостей премьеры были Ксения Бородина, Никита Джигурда, Александр Мизёв, Александра Киселева, Анна Калашникова и многие другие.

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Барыш Ардуч и Ханде Эрчел

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Ксения Бородина

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Никита Джигурда и Марина Анисина

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Александ Мизёв со спутницей

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Александра Киселева и Стася Венкова

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Дмитрий Шепелев

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Жасмин

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Анастасия Решетова

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Саша Стоун

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Анна Байдавлетова

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Мария Ремер

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Райан Оттер и Кристина Аверина

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Татьяна Яхина

Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева
фото: Марго Овсянникова

Фильм «Оставь это ветру» выйдет в широкий прокат 6 февраля.

«Оставь это ветру»
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Оставь это ветру

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Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева фотографии
Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева фотографии
Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева фотографии
Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева фотографии
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