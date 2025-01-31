Служебный роман: Ханде Эрчел, Александр Мизёв и Александра Киселева

30 января состоялась премьера романтической комедии «Оставь это ветру»
, на которую из солнечной Турции прилетели
исполнители главных ролей Барыш Ардуч
и Ханде Эрчел
. В основе сюжета — история любви двух противоположностей: целеустремлённой бизнесвумен и беззаботного сёрфера, живущего одним днём. Среди гостей премьеры были Ксения Бородина
, Никита Джигурда
, Александр Мизёв
, Александра Киселева
, Анна Калашникова
и многие другие.
фото: Барыш Ардуч и Ханде Эрчел
фото: Ксения Бородина
фото: Никита Джигурда и Марина Анисина
фото: Александ Мизёв со спутницей
фото: Александра Киселева и Стася Венкова
фото: Дмитрий Шепелев
фото: Жасмин
фото: Анастасия Решетова
фото: Саша Стоун
фото: Анна Байдавлетова
фото: Мария Ремер
фото: Райан Оттер и Кристина Аверина
фото: Татьяна Яхина
Фильм «Оставь это ветру» выйдет в широкий прокат 6 февраля.
фото: Марго Овсянникова
«Оставь это ветру»
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