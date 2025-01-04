Джастин Бальдони подал иск на 250 млн долларов против газеты The New York Times

К иску присоединились еще девять человек, в числе которых — продюсеры фильма Джейми Хит и Стив Саровиц. В своём заявлении Бальдони обвиняет The New York Times в том, что издание намеренно упомянуло лишь избранные факты и лишило приведённую в качестве доказательства переписку необходимого контекста. Например, в газете написали о том, что Джастин постоянно заходил в рабочий трейлер Блейк, когда она была не одета. Бальдони в свою очередь обнародовал скриншот переписки с Лайвли — в своём сообщении актриса пишет Джастину, что отдыхает в своём трейлере, и предлагает ему зайти, если он хочет отрепетировать реплики.
В газете не согласились с таким видением их работы: «Наша история была дотошно и ответственно изложена. Она основана на обзоре тысяч страниц оригинальных документов, включая текстовые сообщения и электронные письма. На сегодняшний день ни Wayfarer Studios, ни Балдони, ни другие субъекты статьи и их представители не указали ни на одну ошибку. Мы также опубликовали их полное заявление в ответ на обвинения в статье. Мы планируем решительно защищаться от иска»,— подчеркнул представитель The New York Times.
фото: Кадр со съёмок фильма «Всё закончится на нас»
Статья «Мы можем похоронить любого: внутри голливудской машины клеветы», по мнению Бальдони, изображает Лайвли как актрису, которая якобы месяцами подвергалась сексуальным домогательствам. Но согласно иску, именно Лайвли начала «стратегическую и манипулятивную» кампанию по очернению репутации Бальдони и использовала ложные «обвинения в сексуальных домогательствах, чтобы утвердить односторонний контроль над каждым этапом производства фильма».
Журналисты Times также написали, что публицист Бальдони Дженнифер Абель и кризисный пиар-менеджер Мелисса Натан, которая отвечала за имидж Джонни Деппа во время его судебных разбирательств с Эмбер Хёрд, распространяли негативные истории о Лайвли в прессе. Этот тезис подкрепляется скриншотами их переписки, в которых они якобы радуются выходу негативных статей про Лайвли. Но в более широком контексте становится ясно, что Натан и Абель в шутку приписывают себе историю, которая возникла сама. Журналисты Times также вырезали из сообщения Абеля перевернутый смайлик, который обычно используется для выражения сарказма.
Также Бальдони указывает в своём иске, что во время неформальной встречи, созванной по просьбе Блейк, муж актрисы Райан Рейнольдс агрессивно с ним обращался и оскорблял его. Один из присутствовавших продюсеров фильма сказал, что «за свою 40-летнюю карьеру он никогда не видел, чтобы кто-то так разговаривал с кем-то на встрече, а представитель Sony упомянула, что она сожалеет, что не остановила Рейнольдса от ругани Бальдони». Другой неназванный очень известный актёр, по словам Джастина, надавил на агентство талантов WME, чтобы оно разорвало с ним контракт.
фото: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Адвокат Бальдони Брайан Фридман рассказал изданию Variety, что Times «потакала желаниям и прихотям двух могущественных «неприкасаемых» голливудских элит, пренебрегая журналистской этикой, используя поддельные и сфальсифицированные тексты и намеренно опуская факты, которые оспаривают их материал». Также в иске утверждают, что репортеры Times проигнорировали сообщения, указывающие на то, что Лайвли, вероятно, сама вела пиар-кампанию против Бальдони, распространяя материалы перед выходом фильма, где актёра называют «сексуальным хищником».
Помимо всего прочего, выяснилось, что Блейк на самом деле не подавала иск против Бальдони, а лишь написала жалобу в калифорнийский Департамент гражданских прав. Этот факт Джастин приводит как доказательство того, что Лайвли в действительности хотела избежать судебного процесса, который раскрыл бы её истинную натуру, ведь ей пришлось бы отвечать на вопросы под присягой. Однако в тот же день, когда стало известно об иске Бальдони, Блейк подала на него в суд официально.
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