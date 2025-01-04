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Джастин Бальдони подал иск на 250 млн долларов против газеты The New York Times

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4 января 2025
Джастин Бальдони подал иск о клевете на сумму 250 миллионов долларов против газеты The New York Times, которая выпустила большой материал о его предполагаемых домогательствах по отношению к Блейк Лайвли на съёмках фильма «Всё закончится на нас». Об этом сообщает Variety.

Джастин Бальдони подал иск на 250 млн долларов против газеты The New York Times
фото: Блейк Лайвли и Джастин Бальдони

К иску присоединились еще девять человек, в числе которых — продюсеры фильма Джейми Хит и Стив Саровиц. В своём заявлении Бальдони обвиняет The New York Times в том, что издание намеренно упомянуло лишь избранные факты и лишило приведённую в качестве доказательства переписку необходимого контекста. Например, в газете написали о том, что Джастин постоянно заходил в рабочий трейлер Блейк, когда она была не одета. Бальдони в свою очередь обнародовал скриншот переписки с Лайвли — в своём сообщении актриса пишет Джастину, что отдыхает в своём трейлере, и предлагает ему зайти, если он хочет отрепетировать реплики.

В газете не согласились с таким видением их работы: «Наша история была дотошно и ответственно изложена. Она основана на обзоре тысяч страниц оригинальных документов, включая текстовые сообщения и электронные письма. На сегодняшний день ни Wayfarer Studios, ни Балдони, ни другие субъекты статьи и их представители не указали ни на одну ошибку. Мы также опубликовали их полное заявление в ответ на обвинения в статье. Мы планируем решительно защищаться от иска»,— подчеркнул представитель The New York Times.

Джастин Бальдони подал иск на 250 млн долларов против газеты The New York Times
фото: Кадр со съёмок фильма «Всё закончится на нас»

Статья «Мы можем похоронить любого: внутри голливудской машины клеветы», по мнению Бальдони, изображает Лайвли как актрису, которая якобы месяцами подвергалась сексуальным домогательствам. Но согласно иску, именно Лайвли начала «стратегическую и манипулятивную» кампанию по очернению репутации Бальдони и использовала ложные «обвинения в сексуальных домогательствах, чтобы утвердить односторонний контроль над каждым этапом производства фильма».

Журналисты Times также написали, что публицист Бальдони Дженнифер Абель и кризисный пиар-менеджер Мелисса Натан, которая отвечала за имидж Джонни Деппа во время его судебных разбирательств с Эмбер Хёрд, распространяли негативные истории о Лайвли в прессе. Этот тезис подкрепляется скриншотами их переписки, в которых они якобы радуются выходу негативных статей про Лайвли. Но в более широком контексте становится ясно, что Натан и Абель в шутку приписывают себе историю, которая возникла сама. Журналисты Times также вырезали из сообщения Абеля перевернутый смайлик, который обычно используется для выражения сарказма.

Также Бальдони указывает в своём иске, что во время неформальной встречи, созванной по просьбе Блейк, муж актрисы Райан Рейнольдс агрессивно с ним обращался и оскорблял его. Один из присутствовавших продюсеров фильма сказал, что «за свою 40-летнюю карьеру он никогда не видел, чтобы кто-то так разговаривал с кем-то на встрече, а представитель Sony упомянула, что она сожалеет, что не остановила Рейнольдса от ругани Бальдони». Другой неназванный очень известный актёр, по словам Джастина, надавил на агентство талантов WME, чтобы оно разорвало с ним контракт.

Джастин Бальдони подал иск на 250 млн долларов против газеты The New York Times
фото: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Адвокат Бальдони Брайан Фридман рассказал изданию Variety, что Times «потакала желаниям и прихотям двух могущественных «неприкасаемых» голливудских элит, пренебрегая журналистской этикой, используя поддельные и сфальсифицированные тексты и намеренно опуская факты, которые оспаривают их материал». Также в иске утверждают, что репортеры Times проигнорировали сообщения, указывающие на то, что Лайвли, вероятно, сама вела пиар-кампанию против Бальдони, распространяя материалы перед выходом фильма, где актёра называют «сексуальным хищником».

Помимо всего прочего, выяснилось, что Блейк на самом деле не подавала иск против Бальдони, а лишь написала жалобу в калифорнийский Департамент гражданских прав. Этот факт Джастин приводит как доказательство того, что Лайвли в действительности хотела избежать судебного процесса, который раскрыл бы её истинную натуру, ведь ей пришлось бы отвечать на вопросы под присягой. Однако в тот же день, когда стало известно об иске Бальдони, Блейк подала на него в суд официально.
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обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   4.01.2025 - 19:30
Господи, сколько судебной волокиты, сколько пиара и прессы задействовано в разбирательствах Лайвли и Бальдони. Теперь уж эту махину не остановить, и во что всё выльется, одному Богу известно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Джастин Бальдони подал иск на 250 млн долларов против газеты The New York Times фотографии
Джастин Бальдони подал иск на 250 млн долларов против газеты The New York Times фотографии
Джастин Бальдони подал иск на 250 млн долларов против газеты The New York Times фотографии
Джастин Бальдони подал иск на 250 млн долларов против газеты The New York Times фотографии
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