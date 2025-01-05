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Кейт Бекинсейл поддержала Блейк Лайвли в её конфликте с Джастином Бальдони

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Лайфстайл >>
5 января 2025
Кейт Бекинсейл поддержала Блейк Лайвли, которая недавно обвинила в домогательствах своего коллегу по фильму «Всё закончится на нас» Джастина Бальдони. В социальных сетях Кейт рассказала об ужасных ситуациях, в которые она попадала во время съёмок, тем самым выразив солидарность с Блейк.

Кейт Бекинсейл поддержала Блейк Лайвли в её конфликте с Джастином Бальдони

Например, Кейт вспомнила о случае, когда у неё был выкидыш, но её всё равно заставили сниматься в фотосессии. Она пыталась объяснить, что не хочет переодеваться перед незнакомыми людьми, когда у неё идёт кровь, но в ответ ей пригрозили судом, если она этого не сделает. Другой случай — актриса прождала своего коллегу шесть часов, потому что тот был пьян, а когда пожаловалась на него, её обозвали стервой. Также в карьере Кейт был случай, когда один актёр был с ней слишком груб во время съёмок, порвал её одежду и парик, оставил на ней синяки. Съёмки даже прекратили на несколько часов. Однако когда актриса позвонила главе студии, чтобы рассказать обо всём, тот выставил её виноватой.

По словам Кейт, каждый раз, когда она рассказывала о проблемных ситуациях, её делали виноватой: «В том и суть. Все говорят: "Почему же вы не рассказывали о таком?". Но, вообще-то, мы рассказывали: нашим агентам, нашим менеджерам, главе студии. Я благодарна Блейк Лайвли за то, что она подсветила эту проблему, которая по-прежнему актуальна», — сказала Бекинсейл. Она отметила, что с подобным отношением сталкиваются женщины во всех профессиях, но когда ты публичная личность, это осложняется тем, что тебя может затравить общественность — особенно сейчас, в эпоху соцсетей.
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фильмы
Всё закончится на нас

фотографии >>
Кейт Бекинсейл поддержала Блейк Лайвли в её конфликте с Джастином Бальдони фотографии
Кейт Бекинсейл поддержала Блейк Лайвли в её конфликте с Джастином Бальдони фотографии
Кейт Бекинсейл поддержала Блейк Лайвли в её конфликте с Джастином Бальдони фотографии
Кейт Бекинсейл поддержала Блейк Лайвли в её конфликте с Джастином Бальдони фотографии
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