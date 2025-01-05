Кейт Бекинсейл поддержала Блейк Лайвли в её конфликте с Джастином Бальдони

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5 января Муж Обри Плазы покончил с собой Режиссёр Джефф Баэна ушёл из жизни в 47 лет

4 января Джастин Бальдони подал иск на 250 млн долларов против газеты The New York Times Издание написало о его предполагаемых домогательствах к Блейк Лайвли

3 января Четверть века: Юлия Пересильд, Кристина Асмус и Александр Петров Как звёзды Новый год встречали