Муж Обри Плазы покончил с собой

47-летний режиссёр Джефф Баэна
, муж актрисы Обри Плазы
, покончил с собой. Об этом сообщает
TMZ.
Тело обнаружил ассистент режиссёра, когда пришёл к нему домой, и сразу позвонил в полицию. Правоохранители прибыли в дом Джеффа в пятницу 3 января. Осмотрев тело режиссёра, они заключили, что Баэна покончил с собой.
Джефф Баэна был сценаристом, режиссёром и продюсером. Известен по фильмам «Если твоя девушка зомби»
, «Малые часы»
, «Наездница»
. Он состоял в отношениях с Обри Плазой более 15 лет. В 2021 году они поженились. Причины суицида режиссёра пока неизвестны.
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