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5 января 2025
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Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
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5 января 2025
3 января в Палм-Спрингс состоялась 36-я ежегодная церемония открытия фестиваля Palm Springs International Film Awards, на которой собрались представители индустрии и зрители со всего света. Среди гостей были
Николь Кидман
,
Анджелина Джоли
,
Тимоти Шаламе
,
Деми Мур
,
Майки Мэдисон
,
Шэрон Стоун
,
Изабелла Росселлини
и многие другие.
фото: Николь Кидман
фото: Анджелина Джоли с дочерью Захарой
фото: Тимоти Шаламе
фото: Майки Мэдисон
фото: Деми Мур
фото: Шэрон Стоун
фото: Изабелла Росселлини
фото: Ариана Гранде
фото: Колман Доминго
фото: Дженнифер Кулидж
фото: Джейми Ли Кёртис
фото: Селена Гомез
фото: Стэнли Туччи
фото: Эми Адамс
фото: Эдриан Броуди
фото: Кирэн Калкин
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