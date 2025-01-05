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Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе

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5 января 2025
3 января в Палм-Спрингс состоялась 36-я ежегодная церемония открытия фестиваля Palm Springs International Film Awards, на которой собрались представители индустрии и зрители со всего света. Среди гостей были Николь Кидман, Анджелина Джоли, Тимоти Шаламе, Деми Мур, Майки Мэдисон, Шэрон Стоун, Изабелла Росселлини и многие другие.

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Николь Кидман

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Анджелина Джоли с дочерью Захарой

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Тимоти Шаламе

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Майки Мэдисон

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Деми Мур

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Шэрон Стоун

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Изабелла Росселлини

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Ариана Гранде

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Колман Доминго

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Дженнифер Кулидж

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Джейми Ли Кёртис

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Селена Гомез

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Стэнли Туччи

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Эми Адамс

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Эдриан Броуди

Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе
фото: Кирэн Калкин
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Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе фотографии
Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе фотографии
Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе фотографии
Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе фотографии
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