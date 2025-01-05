Кино под пальмами: Николь Кидман, Майки Мэдисон и Тимоти Шаламе

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Режиссёр Джефф Баэна ушёл из жизни в 47 лет

Муж Обри Плазы покончил с собой

5 января

Кейт Бекинсейл поддержала Блейк Лайвли в её конфликте с Джастином Бальдони

Актриса рассказала о проблемных ситуациях, в которые она попадала во время съёмок