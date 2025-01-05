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«Я православная верующая девочка»: Елизавета Базыкина призналась, что хотела отказаться от съёмок у Тодоровского из-за постельных сцен

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5 января 2025
24-летняя Елизавета Базыкина, известная по роли медсестры Наташи в сериале «Слово пацана», стала одной из немногих, кто на фоне бешеной популярности проекта не давал длительных интервью, чтобы не наговорить глупостей, о которых потом пришлось бы жалеть. И вот спустя год после выхода сериала Базыкина всё же решилась на разговор с Ксенией Собчак о работе актрисой в кино и театре.

«Я православная верующая девочка»: Елизавета Базыкина призналась, что хотела отказаться от съёмок у Тодоровского из-за постельных сцен
фото: Елизавета Базыкина и Ксения Собчак

Уже на первом курсе театрального института вместе с другими студентами Елизавета играла на сцене МХАТа им. Горького, которым на тот момент руководил Эдуард Бояков. Базыкина попала в один из самых популярных спектаклей театра «Лес», где её партнёром стал Андрей Мерзликин. На общей фотографии с ним Базыкину заметил режиссёр Валерий Тодоровский, который искал актрису в свой сериал «Надвое» с Александром Петровым, Данилой Козловским и Ириной Старшенбаум в главных ролях. В интервью Елизавета рассказала, как ей удалось попасть в проект к Тодоровскому, и почему она хотела отказаться от съёмок.

«Валерий Петрович не раз работал с Андреем Мерзликиным. И он просто увидел меня на фотографии у Андрея Ильича со спектакля «Лес» и сказал, что меня надо на пробы. Пошла познакомилась, попробовала какие-то сцены. Так было раза четыре. Не с Сашей Петровым, с другим актёром. А потом уже сделали пробы с Петровым. И вот Валерий Петрович и Саша Петров закрылись в кабинете посоветоваться, пошушукались там, потом меня позвали, и Валерий Петрович пригласил сняться в кино. У меня был шок и до последнего уверенность, что всё отменится», – рассказала Елизавета.

«Я православная верующая девочка»: Елизавета Базыкина призналась, что хотела отказаться от съёмок у Тодоровского из-за постельных сцен
фото: Кадр со съёмок сериала «Надвое»

Однако актриса и сама хотела отказаться от роли из-за постельных сцен с Петровым: «Я собиралась отказаться, потому что там было две постельные сцены. Мы с мамой были в ступоре: да, великий режиссёр, огромные артисты со мной, но как я могу? Да, моя первая большая роль, мой ключ к успеху. Но что скажут другие? Я православная верующая девочка, это огромный грех. Это меня очернит, это сразу придаст мне клише доступной артистки: если один раз снимешься в постельной сцене, то потом всегда будешь сниматься».

«Я православная верующая девочка»: Елизавета Базыкина призналась, что хотела отказаться от съёмок у Тодоровского из-за постельных сцен
фото: Кадр со съёмок сериала «Надвое»

Решение сниматься в сериале Базыкиной далось тяжело. Она заранее обговорила с командой, как будут сниматься любовные сцены. Например, что у неё будут накладки на соски и что ни у кого нет цели «снимать порнографию»: «Мы договорились, что соски будут заклеены, но в итоге это всё равно пришлось убрать, так как сказали, что видно в кадре. Когда ты это уже сделал, ты забыл. Было страшно только до начала съёмок: как это будет выглядеть, как будет вести себя Саша. Но он потрясающе себя вёл. Я ему очень благодарна до сих пор, помню его заботу партнёрскую. Только говорят «стоп», и он сразу меня накрывает: «Лизонька, всё хорошо? Всё нормально?» Я тогда советовалась с Андреем Ильичом, он тоже верующий человек, и он сказал, что надо понимать, для чего я это делаю. Это не просто так для соцсетей. Это сценарий, это работа, это кино, это мысль, которую хочет донести режиссёр до зрителя. Надо просто сделать это, помолиться и забыть».

Также в интервью Елизавета призналась, что отказалась от съёмок в сериале «Чистые» про двух куртизанок, которые работают в нелегальном публичном доме. Актриса была готова сняться в проекте, но из-за большого количества постельных сцен приняла решение не участвовать в нём.
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персоны
Елизавета БазыкинаЭдуард БояковДанила КозловскийАндрей МерзликинАлександр Петров (IV)Ксения СобчакИрина СтаршенбаумВалерий Тодоровский
фильмы
НадвоеСлово пацана. Кровь на асфальтеЧистые
театры
МХАТ им.Горького

фотографии >>
«Я православная верующая девочка»: Елизавета Базыкина призналась, что хотела отказаться от съёмок у Тодоровского из-за постельных сцен фотографии
«Я православная верующая девочка»: Елизавета Базыкина призналась, что хотела отказаться от съёмок у Тодоровского из-за постельных сцен фотографии
«Я православная верующая девочка»: Елизавета Базыкина призналась, что хотела отказаться от съёмок у Тодоровского из-за постельных сцен фотографии
«Я православная верующая девочка»: Елизавета Базыкина призналась, что хотела отказаться от съёмок у Тодоровского из-за постельных сцен фотографии
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