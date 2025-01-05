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Мадонна спровоцировала слухи о помолвке

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5 января 2025
66-летняя Мадонна спровоцировала слухи о помолвке со своим возлюбленным, 28-летним футболистом Акимом Моррисом. Артистка опубликовала серию фотографий из Японии, куда она отправилась на каникулы вместе с семьёй. Поклонники сразу заметили кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце Мадонны, который она недвусмысленно продемонстрировала на одной из фотографий с Акимом.

Мадонна спровоцировала слухи о помолвке
фото: Мадонна и Аким Моррис

Об отношениях пары стало известно в июле прошлого года, когда Мадонна опубликовала совместные фото с Акимом. Незадолго до этого у неё был роман с 30-летним боксёром Джошем Поппером, а перед этим — с 23-летним моделью Эндрю Дарнеллом.

Мадонна спровоцировала слухи о помолвке
фото: Мадонна с дочерью
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