66-летняя Мадонна спровоцировала слухи о помолвке со своим возлюбленным, 28-летним футболистом Акимом Моррисом. Артистка опубликовала серию фотографий из Японии, куда она отправилась на каникулы вместе с семьёй. Поклонники сразу заметили кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце Мадонны, который она недвусмысленно продемонстрировала на одной из фотографий с Акимом.
фото: Мадонна и Аким Моррис
Об отношениях пары стало известно в июле прошлого года, когда Мадонна опубликовала совместные фото с Акимом. Незадолго до этого у неё был роман с 30-летним боксёром Джошем Поппером, а перед этим — с 23-летним моделью Эндрю Дарнеллом.
обсуждение >>