«Читал стихи про онанизм»: Елизавета Базыкина рассказала о работе с Александром Горбатовым

Год назад сразу после премьеры сериала «Слово пацана»
, в котором Елизавета Базыкина
сыграла роль медсестры Наташи, на экраны вышла шпионская драма «ГДР»
с её участием. В интервью Ксении Собчак
актриса рассказала
о натянутых отношениях с партнёром и командой на съёмочной площадке сериала.
«Ко мне обращались как к третьему лицу: «Поправьте ей волосы», «Ей уже сделали грим?», «Ей повесили звук?» А я рядом стою. Вот пример без преувеличения или негатива: у меня была сцена, где мой молодой человек умирает. Я сидела у камина, настраивалась на рыдания, на слёзы, на трагедию. Молодая девушка потеряла своего молодого человека. Это горе. Он был для неё билетом в лучшую жизнь. А партнёр по сцене в этот момент ходит рядом со мной и читает стихи про онанизм. Я ему ничего не говорила: он взрослый и опытный, я — начинающая актриса. У меня еще не вышло «Слово пацана», я просто в нем снялась. Я не собиралась скандалить. Просто мне это не очень подошло»
, – рассказала Базыкина.
Когда Собчак уточнила, говорит ли Елизавета про Александра Горбатова
, актриса скромно ответила: «Ну да». Однако с другим партнёром, Кириллом Зайцевым
, по словам Елизаветы, ей очень повезло.
обсуждение >>