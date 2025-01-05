«Наш кинематограф всё равно необходимо продвигать»: Алексей Учитель о приостановке работы Российского оскаровского комитета

В свете новостей о возможной номинации Юры Борисова на «Оскар» за роль в фильме «Анора»дискуссии двухлетней давности о сохранении Российского оскаровского комитета вновь стали актуальными. Отмены русской культуры не случилось, и создателям отечественного кино всё так же важно признание мирового сообщества. В предновогоднем интервью изданию «ТАСС» Алексей Учитель порассуждал на тему, нужен ли «Оскар» российским картинам в сложившейся политической обстановке.
фото: Алексей Учитель
В 2022 году Учитель высказал мнение, что ликвидировать Российский оскаровский комитет не стоит: «Сам я не выходил из состава. Я просто был не совсем согласен с тем, что не следует выдвигать отечественные картины. Может быть, меня оттуда исключили — этого я не знаю. По-моему, комитет просто приостановил свою деятельность: раз мы не должны выдвигать фильмы — нет смысла продолжать работу. Но я считал и считаю, что совсем ликвидировать комитет нельзя, потому что наш кинематограф все равно необходимо продвигать. Хотя, конечно, у «Оскара» есть политическая основа, из-за которой наши картины могут не пропускать.
Я не буду говорить о всех тонкостях, но, если у фильма нет определенного бюджета, победить в голосовании он, вероятнее всего, не сможет: нужно делать очень много рекламы, устраивать показы, чтобы академики просто увидели эту картину. Я думаю, в первую очередь надо смотреть на экран: неважно, в какой стране создано кино или какой национальности его автор, — если картина сделана талантливо, она должна удостаиваться признания и наград. Это мой принцип».
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