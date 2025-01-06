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Невероятно, но факт: Деми Мур впервые за 45-летнюю карьеру получила награду за роль

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6 января 2025
Прошлой ночью в Лос-Анджелесе состоялось вручение премии "Золотой глобус" — одной из главных американских кинонаград, по престижу уступающей только "Оскару". Среди лауреатов премии в этом году оказалась 62-летняя Деми Мур, победившая в категории "Лучшая актриса" за действительно смелую роль в самом обсуждаемом боди-хорроре прошлого года «Субстанция». И самое удивительное в этой победе то, что она первая в карьере актрисы, а мы этого даже не заметили.

Невероятно, но факт: Деми Мур впервые за 45-летнюю карьеру получила награду за роль
фото: Кадр из фильма "Субстанция"

Выходя на сцену за наградой, Деми заметно волновалась и выдала духоподъёмный спич о том, как вредно верить навязанным кем-то убеждениям и как полезно помнить, что ничего никогда не поздно.

Невероятно, но факт: Деми Мур впервые за 45-летнюю карьеру получила награду за роль

«Я действительно в шоке сейчас. Я в кино очень давно, больше 45 лет. И это первый раз, когда я получаю какую-либо награду как актриса. И я так тронута и благодарна. 30 лет назад один продюсер сказал мне, что я актриса поп-корного жанра. И тогда я прониклась убеждением, что есть вещи, которые мне не доступны. Что я могу сниматься в успешных фильмах, которые зарабатывают огромные деньги, но при этом не могу рассчитывать на признание. И я купилась и поверила в это. Это разъедало меня годами, пока несколько лет назад я не дошла до точки, в которой подумала: «Возможно, я сделала всё, что должна была сделать». И в тот момент, когда я была в таком вот состоянии упадка, мне на стол упал этот волшебный, смелый, выходящий за всякие рамки и совершенно чокнутый сценарий под названием «Субстанция». И Вселенная сказала мне: «Ты ещё не закончила».
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Невероятно, но факт: Деми Мур впервые за 45-летнюю карьеру получила награду за роль фотографии
Невероятно, но факт: Деми Мур впервые за 45-летнюю карьеру получила награду за роль фотографии
Невероятно, но факт: Деми Мур впервые за 45-летнюю карьеру получила награду за роль фотографии
Невероятно, но факт: Деми Мур впервые за 45-летнюю карьеру получила награду за роль фотографии
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