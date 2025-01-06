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Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли

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6 января 2025
В ночь с 5 на 6 января в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения премии "Золотой Глобус", лауреатами которой стали Себастиан Стэн, Деми Мур, Зои Салданья, Хироюки Санада, Джереми Аллен Уайт, Коллин Фаррелл, Джоди Фостер и другие.

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Зои Салданья

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Себастьян Стэн

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Деми Мур

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Джоди Фостер

А вот Юра Борисов, к сожалению, остался без награды — в категории "Лучший актёр второго плана" его опередил Киран Калкин. Но как минимум, Юра стал первым российским актёром, номинированным на "Золотой Глобус". Главное, как говорится, не победа, а участие. Вдохновляющим примером может служить победа Деми Мур, которая впервые за свою 45-летнюю карьеру была отмечена наградой как актриса. Тимоти Шаламе, расхаживающий в последнее время в пшеничных усах, с трудом отрощенных ради новой роли, получил от ведущей церемонии комплимент своим пышным ресницам над губой. И кстати, пришёл на премию в компании Кайли Дженнер, развеяв очередную волну слухов о расставании. Ну а Зендея, появившаяся на красной ковровой дорожке с огромным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, дала повод для слухов о помолвке с Томом Холландом.

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Тимоти Шаламе

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Зендея

На красной ковровой дорожке было не протолкнуться: фотографам позировали Николь Кидман, Шэрон Стоун, Эмма Стоун, Кейт Бланшетт, Эми Адамс, Тимоти Шаламе, Кейт Хадсон, Дэниел Крэйг, Кейт Уинслет, Эдди Редмэйн, Кира Найтли, Анджелина Джоли, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек и даже Николас Кейдж, а также многие-многие другие.

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Эль Фаннинг

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Николь Кидман

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Николас Кейдж с женой

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Сальма Хайек Пино

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Галь Гадот

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Эмма Стоун

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Анджелина Джоли

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Аня Тейлор-Джой

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Кира Найтли

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Дэниел Крэйг

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Кейт Уинслет

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Эдди Редмэйн

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Кирстен Данст

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Эми Адамс

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Кейт Хадсон

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Шэрон Стоун

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Рэйчел Броснахэн

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Керри Вашингтон

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Кейт Бланшетт

Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли
фото: Наоми Уоттс
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Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли фотографии
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