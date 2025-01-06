Золотой Глобус - 2025: Эмма Стоун, Тимоти Шаламе и Кира Найтли

А вот Юра Борисов, к сожалению, остался без награды — в категории "Лучший актёр второго плана" его опередил Киран Калкин. Но как минимум, Юра стал первым российским актёром, номинированным на "Золотой Глобус". Главное, как говорится, не победа, а участие. Вдохновляющим примером может служить победа Деми Мур, которая впервые за свою 45-летнюю карьеру была отмечена наградой как актриса. Тимоти Шаламе, расхаживающий в последнее время в пшеничных усах, с трудом отрощенных ради новой роли, получил от ведущей церемонии комплимент своим пышным ресницам над губой. И кстати, пришёл на премию в компании Кайли Дженнер, развеяв очередную волну слухов о расставании. Ну а Зендея, появившаяся на красной ковровой дорожке с огромным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце, дала повод для слухов о помолвке с Томом Холландом.
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