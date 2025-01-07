Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения премии "Золотой Глобус"
— одного из крупнейших и важных событий в американской индустрии, предшествующих вручению премии "Оскар". Есть такая примета: если где-то наблюдается большое скопление звёзд кино, значит, поблизости расхаживает со своей камерой репортёр Грэг Уилльямс
— летописец закулисной эйфории и свидетель раскрепощённого Голливуда. В объектив Грэга попали Эль
и Дакота Фаннинг
, Джоди Фостер
, Кейт Уинслет
, Тимоти Шаламе
, Эдвард Нортон
, Дэниел Крэйг
, Кара Делевинь
, Аня Тейлор-Джой
, Зендея
, Тильда Суинтон
, Юра Борисов
, Марк Эйдельштейн
, Эмма Стоун
и другие.
фото: Джесси Племонс и Кирстен Данст
фото: Колин Фаррелл
фото: Галь Гадот
фото: Джоди Фостер и Кейт Уинслет
фото: Зои Салданья
фото: Эль и Дакота Фаннинг
фото: Наоми Уоттс и Билли Крудап
фото: Тимоти Шаламе
фото: Себастьян Стэн и Джереми Стронг
фото: Николь Кидман
фото: Сальма Хайек Пино
фото: Дэниел Крэйг
фото: Аня Тейлор-Джой
фото: Мелисса Маккарти и Джейк Джилленхолл
фото: Анджелина Джоли с дочерью
фото: Рэйчел Броснахэн
фото: Зендея
фото: Николас Кейдж
фото: Тильда Суинтон
фото: Юра Борисов и Марк Эйдельштейн фото: Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд
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