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Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея

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7 января 2025
В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе прошла 82-я церемония вручения премии "Золотой Глобус" — одного из крупнейших и важных событий в американской индустрии, предшествующих вручению премии "Оскар". Есть такая примета: если где-то наблюдается большое скопление звёзд кино, значит, поблизости расхаживает со своей камерой репортёр Грэг Уилльямс — летописец закулисной эйфории и свидетель раскрепощённого Голливуда. В объектив Грэга попали Эль и Дакота Фаннинг, Джоди Фостер, Кейт Уинслет, Тимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Дэниел Крэйг, Кара Делевинь, Аня Тейлор-Джой, Зендея, Тильда Суинтон, Юра Борисов, Марк Эйдельштейн, Эмма Стоун и другие.

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Джесси Племонс и Кирстен Данст

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Колин Фаррелл

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Галь Гадот

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Джоди Фостер и Кейт Уинслет

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Зои Салданья

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Эль и Дакота Фаннинг

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Наоми Уоттс и Билли Крудап

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Тимоти Шаламе

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Себастьян Стэн и Джереми Стронг

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Николь Кидман

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Сальма Хайек Пино

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Дэниел Крэйг

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Аня Тейлор-Джой

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Мелисса Маккарти и Джейк Джилленхолл

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Анджелина Джоли с дочерью

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Рэйчел Броснахэн

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Зендея

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Николас Кейдж

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Тильда Суинтон

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Юра Борисов и Марк Эйдельштейн

Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея
фото: Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд
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Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея фотографии
Раскрепощённый Голливуд: Юра Борисов, Анджелина Джоли и Зендея фотографии
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