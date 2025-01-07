Гончарное дело и выпечка: Зендея рассказала о поисках себя вне работы

Журнал «The Hollywood Reporter» собрал за круглым столом актрис, которые с большой долей вероятности будут номинированы на премию "Оскар" в этом году: Зендею, Анджелину Джоли, Зои Салданью, Тильду Суинтон, Деми Мур и Майки Мэдисон. За обсуждением своих работ актрисы коснулись самых разнообразных тем: от присущей даже звёздам природной стеснительности (Тильда Суинтон рассказала забавную историю о том, как они с Педро Альмодоваром очень хотели, но никак не могли решиться подойти к Анджелине Джоли на какой-то вечеринке) до личных открытий, которые приносят им разные роли. И в частности, затронули тему саморазвития вне работы. И 28-летняя Зендея, снимающаяся в кино с 13 лет, призналась, что до сих пор находится в состоянии поиска себя, пытаясь понять, что же она собой представляет вне работы.
«Я с этим до сих пор разбираюсь. Когда появляется (внезапно) свободное от работы время, я думаю: так, надо бы понять, что я за человек за пределами работы. Ведь кино — это действительно всё, что я знаю и умею. Я вкладываюсь в это и мне очень повезло, что я зарабатываю тем, что люблю. Но должно же быть что-то помимо этого? Что также приносит мне удовольствие. И как бы глупо это не звучало, но для меня это — пробовать что-то новое. Гончарное дело и прочие занятия, связанные с ручной работой. Даже если я буду заниматься этим всего неделю — ну я хотя бы попробовала! Я увлеклась изготовлением выпечки. Я теперь хорошо умею печь всякие булочки. Но в общем и целом, я просто пытаюсь пробовать и находить какие-то занятия, которые просто принесут мне радость и удовлетворение. И понять, что собой представляет моя жизнь за пределами постоянного явления себя миру, которое требует контроля и напряжения».
Актриса также призналась, что у неё очень неоднозначное отношение к самой идее «дети-актёры». «Потому что я видела, как это наносит людям ущерб. Я благодарна за то, как у меня всё сложилась, и не променяла бы это ни на что. Но есть вещи, которые мне хотелось бы переживать в более приватной обстановке. Потому что в подростковом возрасте ты всё ещё формируешься, пытаясь разобраться с тем, кто ты есть. Но делаешь это на всеобщее обозрение, на весь мир» И ты хочешь всё сделать правильно, всем угодить, но при этом ты такой: «Вообще-то, я понятия не имею, кто я, и не совсем понимаю, что я делаю».
фото: Зендея с мамой
Да, так можно сказать и о каждом из нас в любом моменте нашей жизни. Например, мою маму потянуло на новизну в 50 лет, когда она сделала свою первую татуировку…Ну или… Ладно, я убедила её сделать татуировку! А теперь она ими покрыта, у неё натурально забиты «рукава». Так что, как мне кажется, переизобретать себя можно сколько угодно раз в любом возрасте. Но делать это в юности на публику — немного странно».
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