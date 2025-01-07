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«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях

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7 января 2025
1 января в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера перевоспитательно-музыкального сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», сюжет которого не пересказать в двух словах. Наследница олигарха Катя (дебютантка Ника Здорик), полжизни прожировавшая в Лондоне, пролетая над необъятными просторами своей исторической Родины в личном самолёте, узнаёт, что жених ей изменяет. И с криком «Остановите самолёт, я слезу», выбегает в заснеженную Вологду навстречу приключениям.

«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях
фото: Кадр из сериала "Ландыши"

Приключения начинаются в караоке-баре, где Катя встречает обычного парня Лёху (Сергей Городничий), поёт зажигательную песню и инициирует мордобой. И как-то так потом получается, что Кате непременно надо выйти замуж за Лёху, чтобы спастись от местного разъярённого авторитета. Для взбалмошной Кати этот брак — чистая сделка, за защиту она обещает своему фиктивному мужу хороший гонорар. А влюблённый Лёха терпеливо принимается за укрощение своей строптивой жены, мягко прививая ей навыки жизни в патриархальном обществе.

«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях

Как выяснилось, для Сергея Городничего эта роль стала буквально подарком с небес — ведь зазор между актёром и его героем не так велик. В интервью изданию «ОК!» Сергей признался, что ему очень близки представления его героя об идеальных отношениях.

«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях

«Я пробовал развивать партнёрские отношения, но рано или поздно понимал, что мне всё же ближе патриархальные: мне хочется, чтобы дома меня встретила жена, накормила и приласкала. У нее могут быть увлечения, хобби, но мне важно, чтобы она была домашняя, тёплая. Я ничего не имею против женщин, которые мчатся зарабатывать много денег, чего-то достигать — но мне с такой, наверное, было бы холодно».

«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях

Незадолго до съёмок в сериале Сергей как раз переживал подобный конфликт со своей девушкой. Актёр даже прибегнул к помощи книг, чтобы разобраться в этом вопросе. Но ответ пришёл в виде роли, с помощью которой он закрыл этот гештальт. «У нас с девушкой тогда были непростые отношения — часто возникали столкновения из-за того, что мне ближе патриархальные взгляды, а она хочет строить карьеру. Из-за этого отношения получаются скорее партнерскими. Я пытался разобраться в этом вопросе, читал книги, обсуждал его с друзьями.
И я записал актёрскую визитку, в которой озвучил, что было бы прикольно, если бы вселенная дала мне роль, где герой оказывается в похожей ситуации. Чтобы это была история про любовь — но такая, где у влюбленных разные мировоззрения, которые тянут их в противоположные стороны — и как они в итоге находят компромисс. И эта роль меня нашла».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
ДаринаКароль   7.01.2025 - 18:07
Ох трудно Сергею будет, сейчас большая часть девушек стремятся больше заработать и пробиться в высший свет. О семье думают не многие. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях фотографии
«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях фотографии
«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях фотографии
«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях фотографии
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