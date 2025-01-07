«Хочется, чтобы жена накормила, приласкала»: Сергей Городничий о патриархальных ценностях

1 января в онлайн-кинотеатре Wink состоялась премьера перевоспитательно-музыкального сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», сюжет которого не пересказать в двух словах. Наследница олигарха Катя (дебютантка Ника Здорик), полжизни прожировавшая в Лондоне, пролетая над необъятными просторами своей исторической Родины в личном самолёте, узнаёт, что жених ей изменяет. И с криком «Остановите самолёт, я слезу», выбегает в заснеженную Вологду навстречу приключениям.
фото: Кадр из сериала "Ландыши"
Приключения начинаются в караоке-баре, где Катя встречает обычного парня Лёху (Сергей Городничий), поёт зажигательную песню и инициирует мордобой. И как-то так потом получается, что Кате непременно надо выйти замуж за Лёху, чтобы спастись от местного разъярённого авторитета. Для взбалмошной Кати этот брак — чистая сделка, за защиту она обещает своему фиктивному мужу хороший гонорар. А влюблённый Лёха терпеливо принимается за укрощение своей строптивой жены, мягко прививая ей навыки жизни в патриархальном обществе.
Как выяснилось, для Сергея Городничего эта роль стала буквально подарком с небес — ведь зазор между актёром и его героем не так велик. В интервью изданию «ОК!» Сергей признался, что ему очень близки представления его героя об идеальных отношениях.
«Я пробовал развивать партнёрские отношения, но рано или поздно понимал, что мне всё же ближе патриархальные: мне хочется, чтобы дома меня встретила жена, накормила и приласкала. У нее могут быть увлечения, хобби, но мне важно, чтобы она была домашняя, тёплая. Я ничего не имею против женщин, которые мчатся зарабатывать много денег, чего-то достигать — но мне с такой, наверное, было бы холодно».
Незадолго до съёмок в сериале Сергей как раз переживал подобный конфликт со своей девушкой. Актёр даже прибегнул к помощи книг, чтобы разобраться в этом вопросе. Но ответ пришёл в виде роли, с помощью которой он закрыл этот гештальт. «У нас с девушкой тогда были непростые отношения — часто возникали столкновения из-за того, что мне ближе патриархальные взгляды, а она хочет строить карьеру. Из-за этого отношения получаются скорее партнерскими. Я пытался разобраться в этом вопросе, читал книги, обсуждал его с друзьями.
И я записал актёрскую визитку, в которой озвучил, что было бы прикольно, если бы вселенная дала мне роль, где герой оказывается в похожей ситуации. Чтобы это была история про любовь — но такая, где у влюбленных разные мировоззрения, которые тянут их в противоположные стороны — и как они в итоге находят компромисс. И эта роль меня нашла».
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